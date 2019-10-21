Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası sona erdi, katılımcılar böyle seslendi: ‘Unutmadık, unutturmayacağız’

7 Mart 2019'da 80 yaşında aramızdan ayrılan, Türk gazeteciliğinin efsane ismi Ertuğrul Akbay'ın anısına düzenlenen tenis turnuvası sona erdi. Etiler Tenis Kulübü'nün ev sahipliğinde 10 Ekim'de başlayan organizasyona farklı yaş gruplarında 522 tenisçi katıldı. Nevzat Kaya'nın sorumlusu olduğu, direktörlüğünü Fidan Kırbaç Özbakır'ın yaptığı turnuvada başhakemlik görevini Ercüment Ilıca üstlendi. Turnuvanın, SÖZCÜ Digital ekibinin yönetimindeki sosyal medya hesapları binlerce hit ve beğeni aldı, “Unutmadık, unutturmayacağız” yorumları yapıldı.

İSTANBUL'A KOŞTULAR

Turnuvaya katılan, aralarında milli sporcuların olduğu tenisçiler de organizasyona övgü yağdırıp, Ertuğrul Akbay'ın anısına raket sallamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Erzurum, Adana, İzmir gibi illerden çok sayıda tenisçi de turnuvaya katıldı.

Sporcu ve hakemler, turnuva boyunca özel olarak tasarlanan tişört ve polarlar giydi. Kategorilerinde şampiyon olan isimler, dün akşam düzenlenen törenle, turnuva için özel olarak tasarlanan ödüllerini aldı. Kazananlara sürpriz hediyeler de verildi. Ödül törenine spor, siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimleri de katıldı.

TENİS AŞKI BAMBAŞKA

Türk basınının unutulmaz isimleri arasında yer alan Halit Ertuğrul Akbay, 1939'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite eğitiminin ardından Hürriyet spor servisinde gazeteciliğe başladı. Daha sonra Günaydın'da yurtdışı muhabiri olarak çalıştı.

1986 yılında Gölge Adam Gazetesi'ni kurdu. ‘Gölge Adam' olarak iş dünyasındaki yolsuzlukları ortaya çıkarmasıyla ünlendi. 1989'da Gırgır ve Fırt dergilerini satın aldı. Röportaj denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Akbay, Hollywood yıldızlarından Kongo'daki pigmelere kadar sıradışı işlere imzasını attı. SÖZCÜ'nün kurucusu ve sahibi Burak Akbay'ın babası olan Ertuğrul Akbay, en çok sevdiği spor olan teniste çok sayıda turnuvaya katılmıştı.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Turnuvanın ödül töreninde Ertuğrul Akbay'ın dostları, efsane gazeteciyle ilgili anılarını şöyle paylaştı:

Metin Yılmaz: “Ertuğrul Akbay ile 36 yıl önce tanışmıştım ve bu tanışıklıkğımız uzun yıllar devam etti. SÖZCÜ gazetesi kuruluşunda yine beraber oldu. Ertuğrul Ağabey o yaşına rağmen bir patron gibi değil bir gazeteci gibiydi. Ölümü bize şok oldu. Bu yüzden Ertuğrul Ağabeyin anısına yapılan bu turnuvaya katılan ve düzenleyen heyete, ben ve sevgili patronum Burak Akbay adına teşekkür ederim.”

Rahmi Turan: “Çok sevdiğimiz, dostumuz, kardeşimiz Ertuğrul Akbay, benim meslek hayatımda yaklaşık 50 yıl beraber çalıştığım bir arkadaşım. Gazeteciliğini çok iyi biliyorum. Tuttuğunu koparan bir gazeteciydi. Ben böyle ısrarcı, böyle heyecanlı bir gazeteci görmedim. Spor yapmayı çok severdi özellikle tenise çok ilgiliydi.”

Asım Akgül: “Turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 35 yıldır Ertuğrul Bey'le her gün beraberdik. Uzun süre aynı masada çalıştık. Kendisi her konuda en öndeydi, sürekli ezber bozardı. Hiçbirimiz ona yetişemezdik. Bu turnuvaları inşallah tekrar edeceğiz.”

Mustafa Sarıgül: “Ertuğrul Akbay'ı son 20 yıldır Galatasaray maçlarına getirirdim. Sonra da sevgili eşi Mine Hanım bizi arardı ve eve bırakırdım. Ertuğrul Ağabey yaşıyor, aramızda. Hiçbir zaman da aramızdan ayrılmayacak. Yıllarca Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası'yla birlikte onu bir gün değil her zaman anacağız. Ertuğrul Akbay asla unutulmayacak, hep kalbimizde yaşayacak.”

Ünal Aysal: “Ertuğrul benim ilkokuldan beri arkadaşım ama her zaman genç kalmış, geçtiğimiz 30 senelere rağmen kendisini hep dinç tutmuş beyne sahip çok değerli bir kardeşimdi. Ertuğrul, sadece iyi bir sporcu değildi. Sporculara değer veren, onlarla beraber olmaktan dolayı mutluluk duyan ve spor yöneticilerine de gerektiği vakit tavsiyelerde bulunmaktan çekinmeyen bir dostumdu.”

iŞTE ŞAMPİYONLAR

18+ TEK ERKEKLER: Batıkan Çolpan

18+ TEK KADINLAR: Aylin Engör

18+ KARIŞIK ÇİFTLER: Aylin Engör / Emre Aydın

18+ ÇİFT ERKEKLER: Yalçın Kaya / Emre Aydın

25+ TEK ERKEKLER: M. Onur Tavukçuoğlu

25+ TEK KADINLAR: Elvan Bakışkan

35+ TEK ERKEKLER: Ferit Burak Aydar

35+ TEK KADINLAR: Daniela Cocos

35+ ÇİFT ERKEKLER: Seçkin Adıgüzel / Kıvanç Gül

35+ ÇİFT KADINLAR: Zuhal Aydınlıoğlu / F. Kırbaç Özbakır

35+ KARIŞIK ÇİFTLER: Osman Avcu / Zuhal Aydınlıoğlu

40+ TEK ERKEKLER: Orçun Tümer

40+ TEK KADINLAR: Senem Erdoğdu

45+ TEK ERKEKLER: Aydın Kuntay

45+ TEK KADINLAR: Esra Gündeş Sutekin

45+ ÇİFT ERKEKLER: F. Sabri Birgen / Osman Avcu

45+ ÇİFT KADINLAR: Buket Özfırat / E. Gündeş Sutekin

45+ KARIŞIK ÇİFTLER: H. Belgin Yıkılmaz / N. Niso Bardavit

50+ TEK ERKEKLER: İsmet Sina Akosman

55+ TEK ERKEKLER: Ziya Can Özler

55+ TEK KADINLAR: Serpil Yıldırım

55+ ÇİFT ERKEKLER: M. Selçuk Yurttutan / Sırrı Dinçer

55+ ÇİFT KADINLAR: Zahide Henzel Olgun/Oya Özer

55+ KARIŞIK ÇİFTLER: Fidan Kırbaç Özbakır / Mehmet Ekşi

60+ TEK ERKEKLER: Sırrı Dinçer

70+ TEK ERKEKLER: Nedim Akkohen