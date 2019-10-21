Emre’nin 3 puanı

OYUNA çok iyi başladı Fenerbahçe. Rüzgâr 10 dakika sonra dindi. Hani papatya çayı içip sakinleşip uyumak istersiniz ya, öyle bir ilk yarı oynanırken İsla, Vedat Muriqi ve Tolga üçlüsü heyecanı yarattılar ve Tolga golü attı. Ligde oynadığı son 5 maçın sadece birini kazanan Fenerbahçe'den çok daha tempolu ve hırslı oyun bekliyordum doğrusu. Emre ve Gustavo 10 yıl öncesine gitseler orta alanda hiç tempo meselesi yaşamazdı Fenerbahçe ama öyle değil.

HAFTALAR geçtikçe bu isimler mümkün değil aynı performansı gösteremezler. O bölgeye bir ya da birkaç alternatif ocak ayında düşünülebilir. Kruse bu takım için çok kilit bir isim. O olmayınca Vedat'ın etkisi azalıyor.

HASAN Ali her zaman iyi ve özverili oynamaya çalışan, benim çok beğendiğim bir karakter. Rodrigues'in ona yardımcı olamaması düşündürücü ve eksi puan. İlk maçın günahı olmaz derler fakat Denizlispor'da maça 11'de başlamayan Recep Niyaz, Mbamba, Olcay, Zeki gibi çok deneyimli oyuncular Horozlar adına daha verimli işler yapabilirlerdi. Maçta kalan süre ev sahibine yetmedi. Neyse, en iyisini Mehmet Özdilek bilir deyip konuyu kapatayım. Şu çok net, 3 puan Emre'ye yazar.

Yazarın Diğer Yazıları