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Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım
Fenerbahçe

Deniz Türüç: Daha iyi olmamız lazım

Fenerbahçe'nin Denizlispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyet sonrası konuşan Deniz Türüç, daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

21 Ekim 2019 00:52

Yukatel Denizlispor deplasmanından 2-1’lik galibiyetle dönen Fenerbahçe´nin deneyimli oyuncularından Deniz Türüç, çok mutlu olduklarını söyledi.

Deniz Türüç, “Bizim açımızdan önemli bir 3 puandı. Takım açısından topun çoğu bizdeydi. Oyunu domine ettik, yönlendirdik. Hak ettiğimiz gibi ilk golü bulduk. İkinci yarının son dakikalarında istemediğimiz bir gol yedik. Önde olduğumuz için ister istemez geri çekildik. Önemli olan 3 puan kazanmaktı. Bazı maçlar iyi olur, kötü olur. Bazı maçlarda kazanmak gerekir, öyle bir maçtı bizim için. Kazandığımız için çok mutluyuz. Seri yakalamak istiyoruz. Daha iyi olmamız lazım. Zirveye yavaş yavaş girdikten sonra, sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Lig uzun bir maraton, kolay olmayacak. Bugün kazanmamız özgüvenimiz için iyi olacak” şeklinde konuştu.

Son güncelleme 00:52 | 21 Ekim 2019
Deniz Türüç Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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