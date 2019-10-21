MAÇ SONUCU | İttifak Holding Konyaspor 0-2 BtcTurk Yeni Malatyaspor

TFF Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı İttifak Holding Konyaspor’u 2-0 mağlup etti ve üst üste 2. galibiyetini aldı.

Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 13 puanla 5. sıraya yükselirken Konyaspor 12 puanla 8. sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI VE GOLLERİ:

KIRMIZI KART! Maçın henüz ilk dakikasında savunma arkasına atılan topa ceza sahası dışında elle dokunan Serkan Kırıntılı kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Serkan Kırıntılı’nın kırmızı kart görmesinin ardından Alper oyundan alındı ve kaleci Ertuğrul Taşkıran oyuna girdi.

Dakika 4′ | Serkan’ın elle oynamasından dolayı kazanılan serbest vuruşta Guilherme topun başına geçti. Yıldız futbolcunun serbest vuruştan köşeye yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu ve konuk ekip 1-0 öne geçti.

Dakika 8′ | DİREK İZİN VERMEDİ! Ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Guilherme sol ayağıyla uzak köşeye sert vurdu fakat top üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

Dakika 52′ | Sol kanattan gelen ortayı Konyaspor savunmasında Skubic istediği gibi uzaklaştıramadı. Ceza sahası içinde topu Milosevic’ten söken Robin Yalçın zor pozisyonda vuruşunu yaptı ve skoru 2-0’a getirdi.

Dakika 84′ | KALECİ KURTARDI! Gökhan’ın sağ taraftan yaptığı ortada uzak köşeye etkili bir kafa vuruşu geldi ama Ertuğrul çok iyi reaksiyon vererek yakın mesafeden gelen bu vuruşu kurtarmayı başardı.

Serkan Kırıntılı`dan görülmemiş hata! 20. saniyede kırmızı kart gördü... İttifak Holding Konyaspor`un BtcTurk Yeni Malatyaspor`u ağırladığı maçta Konyaspor kalecisi Serkan Kırıltılı Süper Lig`de daha önce görülmemiş bir hataya imza atarak 20. saniyede kırmızı kartla oyundan atıldı. İlgili Haberi Oku