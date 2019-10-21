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Bursaspor’da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor
TFF 1.Lig

Bursaspor’da eski başkan Ali Ay kulüpten ihraç ediliyor

Bursaspor Kulübü eski başkanı Ali Ay'ın kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili çalışma başlatıldı. Mesut Mestan başkanlığındaki Yönetim Kurulu'nun da ihraç talebine olumlu baktığı öğrenildi.

21 Ekim 2019 18:10

Bursaspor Kulübü’nde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul’da Mesut Mestan başkanlığa gelirken, genel kurul üyeleri eski başkan Ali Ay’ın ise kulüpten ihracını talep etmişti. Bursaspor Kulübü Disiplin Kurulu, bu talebi incelemeye aldı. Kurul, kulübü maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Ay’ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde rapor hazırladı.

Mesut Mestan başkanlığındaki yönetim kurulunun da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.

İlk olağan toplantısında  konuyu değerlendirecek olan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu’nun Ali Ay’ın kulüpten ihraç edilmesi yönünde karar alması bekleniyor.

Son güncelleme 18:10 | 21 Ekim 2019
Ali Ay bursaspor Mesut Mestan
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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