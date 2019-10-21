Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi oldu…

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunu kazanan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların 34. başkanı seçildi. Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman’ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarıştı.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9’unu alan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş’ın 34. başkanı oldu. Ahmet Nur Çebi’nin rakipleri Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı.

Ahmet Nur Çebi 20 sandığın tamamında da birinci çıktı. Ahmet Nur Çebi, en fazla oyu 375 ile 13. sandıkta elde etti. Ahmet Nur Çebi, en yakın rakibi Adalı’ya 2 bin 26 oy fark attı.

Ahmet Nur Çebi seçim sonrası üçlü çektirdi.

EN UZUN SÜRELİ BAŞKAN SÜLEYMAN SEBA

Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş’ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ”Fahri Başkan” oldu.

AHMET NUR ÇEBİ’DEN TEŞEKKÜR KONUŞMASI

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, teşekkür konuşması yaptı. BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi’nde yapılan seçimde oy sayımının ardından başkanlığı kazandığı açıklanan Ahmet Nur Çebi, kürsüye eşiyle geldi.

Beşiktaş’ın yeni bir döneme açıldığını belirten Ahmet Çebi, “Beşiktaş bugün yeni bir döneme, ufka açılmıştır. Bugün bir değişimin başlangıcı olmuştur. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş’ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz” diye konuştu.

“BEŞİKTAŞ’IN ŞEREFİ, NAMUSU, BİR KURUŞU BİZE EMANET

Zor günlerin yanında güzel günler de geçireceklerini aktaran Ahmet Çebi, “Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Tüm yönetici arkadaşlarımla size söz veriyoruz. Beşiktaş’ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Hiç merak etmeyin. Zor günlerimiz olacak, zor günlerin yanında güzel günlerimiz olacak. Bu vazifeyi teslim alıyoruz, yarın sabahtan itibaren Beşiktaş’a güzel şeyler yapmak için söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN BİRBİRİNE SARILDIĞI BİR BEŞİKTAŞ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ”

Yöneticilerini kürsüye çağıran ve hepsinden Beşiktaş’a hizmet etmeleri için söz alan Ahmet Nur Çebi, şunları kaydetti:

“Yönetici arkadaşlarımı ‘çocuklarınızı koklayın, valizinizi toplayın bir süre Beşiktaş’a hizmet edeceğiz’ diye çağırdım. Beşiktaş genel kurulu bugün bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bu lekenin Beşiktaş’ın alnına vurulamayacağını gösterdi. Bundan sonra biz bu yolda tek başımıza yürümeyeceğiz. Tüm camia ile taraftarlarla, tüm kurullarımızla, yöneticilerimizle beraber hareket edeceğiz. Her şey konuşuldu bitti. Herkesin birbirine sarıldığı bir Beşiktaş için mücadele edeceğiz.”

AHMET NUR ÇEBİ VE YÖNETİCİLERİNİN ÖZ GEÇMİŞİ

Trabzon’da 1959 yılında doğan Ahmet Nur Çebi, 1978 yılında TED Karabük Koleji’nden, 1983 yılında ise Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nden mezun oldu.

Ahmet Nur Çebi, Kaptan Demir Çelik, Çebi Denizcilik, Nur Gemicilik, Çebi Enerji ve Martaş Liman Tesisleri Yönetim Kurulu Başkan ve Kaptan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Ahmet Nur Çebi, 2012’de Fikret Orman’ın başkan seçilmesiyle 2019 yılına kadar yöneticilik yaptı.

Çebi, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu asıl üye listesinde şu isimler bulunuyor:

Adnan Dalgakıran: 1962 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü mezunu. Sanayici olan Dalgakıran, evli ve iki çocuk babası. İngilizce bilmektedir.

Emre Kocadağ: 1983 yılında İstanbul’da doğdu. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu. İş insanı Kocadağ, evli ve bir çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fatih Hakan Avşar: 1974 yılında Sivas’ta doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. İş insanı Avşar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ahmet Mesut Urgancılar: 1967 yılında Bursa’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü mezunudur. Uzun yıllar uluslararası firmalarda üst düzey yöneticilik yapan Urgancılar, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Kemal Erdoğan: 1970 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Londra Richmond Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Bölümü mezunudur. İş insanı Erdoğan, evli ve dört çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Enis Ulusoy: 1981 yılında Kayseri’de doğdu. Londra American InterContinental University mezunudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Erdal Torunoğulları: 1964 yılında Kars’ta doğdu. İş insanı Torunoğulları, evli ve üç çocuk babasıdır. Torunoğulları, Fikret Orman yönetiminde de bulunmuştu. Hollandaca ve İngilizce bilmektedir.

Berkan Gocay: 1962 yılında İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunudur. İş insanı Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu yedek üyeleri ise şöyle:

Umut Şenol: 1978 yılında Sakarya’da doğdu. Boğaziçi Ünivrsitesi İşletme Fakültesi mezunudur. İş insanı Şenol, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Bilgihan Sürmen: 1969 yılında Zonguldak’ta doğdu. İş insanı Sürmen, evli ve beş çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Hakan Daltaban: 1967 yılında İskenderun’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. İş insanı Daltaban, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

Fırat Fidan: 1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. Virgina Tech Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezundur. İş insanı Fidan, bekar ve bir çocuk babasıdır. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Ali Efe Bezci: 1990 yılında Ankara'da doğdu. TOBB ETÜ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü mezunudur. İş insanı Bezci, evlidir. İngilizce bilmektedir.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Ahmet Nur Çebi, seçim sonrası sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NDAN KUTLAMA MESAJI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Kulübü başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda, başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi’yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, siyah-beyazlı camiaya başarı ve hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

BAKAN TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Kulübünün başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Çebi’yi yeni görevinden dolayı kutlayarak, “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Beşiktaş Kulübü Başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi’yi kutluyorum. Yeni başkan ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Ahmet Nur Çebi ve onunla birlikte sorumluluk üstlenen yönetim kurulunun bu güvene layık olacağına inanıyorum. Beşiktaş camiasına sevgi ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

AÇILAN SANDIK SAYISI: 20

TOPLAM OYLAR:

Ahmet Nur Çebi: 5009

Serdal Adalı: 2983

Hürser Tekinoktay: 537

20. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 288

Serdal Adalı: 129 Hürser Tekinoktay: 14

19. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 297

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 21

18. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 217 Serdal Adalı: 175 Hürser Tekinoktay: 24

17. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 193 Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 20

16. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

15.SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

14. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

13. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 375

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

12. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 281

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 47

11. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

10. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

9. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

8. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 203

Hürser Tekinoktay: 24

Serdal Adalı: 145

7. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 233

Hürser Tekinoktay: 20

Serdal Adalı: 157

6. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 192

Hürser Tekinoktay: 26

Serdal Adalı: 184

5. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

4. SANDIK SONUCU

Ahmet Nur Çebi: 231

Hürser Tekinoktay: 23

Serdal Adalı: 142

3. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

2.SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 263

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

1. SANDIK SONUCU:

Ahmet Nur Çebi: 210

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi kimdir? Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Ahmet Nur Çebi başkan adayı oldu. Oyunu kullanan Çebi, “Camiama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Diğer iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ben vazifemi yaptım. Camiam için en hayırlısı olsun” diye konuştu. İşte Ahmet Nur Çebi hakkında merak edilen ayrıntılar... İlgili Haberi Oku

GÜN BOYU TÜM GELİŞMELER VE DETAYLAR ….

KULÜPLER BİRLİĞİ’NDEN ERKEN KUTLAMA

Kulüpler Birliği twitter hesabından sandıkların açılma işlemi devam ederken bir paylaşım yaptı. Yarışı önde götüren Ahmet Nur Çebi’nin tebrik edildiği paylaşım daha sonra kaldırıldı.

İşte Kulüpler Birliği’nin kaldırdığı paylaşım:

“Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, başarılar dileriz.”

17.00 / Beşiktaş’ın olağanüstü seçimli genel kongresinde, oy verme işlemi tamamlandı. Salonda olup da oy kullanamayan üyeler için kısa bir süre daha verildi. Beşiktaş Kulübü’nün seçimli genel kurulunda 8644 üyenin oy kullandığı açıklandı ve oy sayım işlemine geçildi.

16.00 / Oy kullanan üye sayısı: 7 bin 840.

Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman, genel kurulda oyunu kullanıp açıklamalarda bulundu @realista77 pic.twitter.com/n5Y4svVqiP — SKOR (@SozcuSkor) October 20, 2019

15.30 / Oy verme süresinin bitmesine bir buçuk saat kala 7 bin 549 üye başkanlık seçimi için oy kullandı.

15.05 / Kongre süreci sakin bir şekilde sürüyor. Sabah saatlerinde oy verme bölümlerinde yoğunluk yaşanırken saatler ilerledikçe kalabalık azaldı.

Beşiktaş'ın eski futbolcuları Rıza Çalımbay, Ali Gültiken, Ziya Doğan, Ulvi Güveneroğlu, Kadir Akbulut, Ali Eren Beşerler ve kulübün eski başkanlarından Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de oyunu kullandı.

14.32 / Oy vermeye gelen Beşiktaş üyesi: 6195

13.50 / Beşiktaş'ın efsanelerinden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da oyunu verdi.

13.25 / Şarkıcı Murat Boz da Akatlar Spor Kompleksi'ne gelerek oy kullandı.

13.00 saatiyle 4 bin 680 üye oy kullandı.

13.00 / Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Pascal Nouma da kulübe üye olduktan sonra ilk kez oy kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum ve mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak” diye konuştu.

12.00 / Beşiktaş başkanını seçmek için oy vermeye gelen üyelerin sayısı 12.00 itibarıyla 2 bin 768 kişi…

11.10 / Genel kurulda üyelerin oy verme işlemi başladı. Sandıkların önünde uzun sıraların olduğu görülüyor. Kongreye katılım yüksek…

11.00 / Kongrede oy verme işlemi öncesi konuşan Serdal Adalı, şunları söyledi:

“Bugün burada hep birlikte, sizlerin tercihleriyle ben beyaz sayfa açıyor. Beşiktaş için hayırlı, uğurlu olsun. Bu yeni dönem şimdiden Beşiktaşımız için hayırlı olsun. Beşiktaşımızın desteğe bu kadar ihtiyacı olan bir dönemde aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bu kutsal görevi şerefi ve layıkıyla yürütmeye çalışacağız. Kazananın Beşiktaş olmasını diliyorum.”

10.50 / Kongrede oy verme işlemi öncesi konuşan Hürser Tekinoktay, şunları söyledi:

“Artık tüketim değil, üretim modeline ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Artık bankaların kapısından ayrılıp, özkaynak modeline dönmemiz gerektiğini söylüyoruz. Biz sizlere eski günlerimize dönecek bir altyapıyı bir vaat ediyoruz. Futbol takımımızı iş adamlarına değil, Toshack ve Rasim Kara'ya teslim edeceğiz. Biz Beşiktaş'ı halka teslim edeceğiz. Süleyman Seba, 7 sene önce bana “Şan Öktem'in isminin oradan silinmesine izin vermeyin” dedi. Biz orayı Şan Ökten Spor Meslek Lisesi yapacağız. Kasamızdan hiçbir para çıkmayacak. Çocuklarımızı, gençlerimizi, sporcularımızı eğiteceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Üniversitesi'ni kuracağız. 2012'de UEFA Ligi'nde Atletico Madrid ile mücadele ediyorduk. Sonra onlar Şampiyonlar Ligi'ne demir attı. Bizim de öyle yapmamız lazım.”

10:40 / Kongrede oy verme işlemi öncesi konuşan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Beni tanıdığınızı düşünüyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı, elimi taşın altına koydum. Şimdi aynı hislerle tekrar göreve talibim. Bu sefer başkan adayı olarak geliyorum. Ben 7 sene önce niye geldiysem bugün de o sebeple geldim. 7 yıl içinde neden burada durduysam bu sebep. Hizmet aşkıyla bugün Beşiktaş için yol ayrımıdır. Mümkünse olabildiği kadar katılım istedim. Ben katılımcı Beşiktaş, paylaşımcı bir Beşiktaş'ı istiyorum. Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bunlar bindirilmiş kıtalardır. Beşiktaşlılar özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Kimsenin oyunu lekelemeye kimsenin hakkı yoktur. Bugün birlik beraberliğimizi burada herkese gösterelim. Tek istediğim bu. Beşiktaş'a yakışır genel kurul istiyorum.”

10.20 / BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi. Toplantıda daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Beşiktaş başkan adayları üyeleri kapıda karşıladı Beşiktaş'ta bugün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adayları erken saatte Akatlar'a gelerek, genel kurulda oy kullanacak olan üyeleri kapıda karşıladı. İlgili Haberi Oku

3 ADAY YARIŞACAK

Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu.

Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

GENİŞ KATILIM BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı camiada seçime büyük önem veriliyor. Üç adayın başkanlık için öne çıkması genel kurul üyelerinde de etki yarattı. Seçime geniş bir katılım bekleniyor. Fikret Orman’ın kazandığı son seçimde 4.899 geçerli oy kullanılmıştı.

DEV BORÇ YÜZÜ ZORLAYACAK

7.5 yıllık Fikret Orman dönemi resmi olarak bugün sona erecek. Yeni seçilecek başkanı ise dev bir borç yükü bekleyecek. Orman, görevi Yıldırım Demirören’den 2012’de aldığında 580 milyon TL olan borç, şu anda 2.6 milyar TL dolayında. Yeni yönetimin, kasım ayının sonuna kadar 100 milyon liralık acil ödeme yapması gerekecek.