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Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı
Süper Lig

Beşiktaş’ta yeni başkan Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

Beşiktaş’ta dün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda, 8 bin 547 oyun 5 bin 9’unu alarak başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, bugün yapılan törenle mazbatasını aldı.

21 Ekim 2019 17:47

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi resmen başladı… Dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanılan 20 sandıktan da ilk isim olarak çıkan ve 5009 oy alarak Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı olan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Park'ta düzenlenen törenle birlikte mazbatasını aldı. Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu, Divan Kurulu Başkanlığı'nın düzenlediği mazbataları teslim alarak işbaşı yaptı. Bugün mazbatasını teslim alan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, yarın ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirecek ve görev dağılımını yapacak. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin mazbatasını Kongre Divan Kurulu Başkanı Uluç Gürkan ve Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk takdim etti.

Siyah beyazlı kulübün 34. başkanı Ahmet Nur Çebi törende yaptığı açıklamada:

”Çok sağlıklı ve nezih bir kongre geçirdik. Bu sürece gelene kadar ki geçen sürede Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Aldığımız mazbatalar, aşık olduğumuz, değer verdiğimiz kulübün yetki belgesidir. Mazbata almak onur ve gururdur. Süreli olduğunu unutmayalım.  Kısa sürede ne kadar çok iş yaparsak Beşiktaş’a o kadar hayırlı olur. Mazbata bize temsil yetkisi vermiştir. Genel Kurul’a, yetki verenlere teşekkür ediyorum. Hepimiz için hayırlı olsun, Allah yolumuzu açık etsin. Beşiktaş’ın da ömrünü uzun etsin” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:47 | 21 Ekim 2019
Ahmet Nur Çebi beşiktaş kongre Mazbata yeni başkan
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