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Beşiktaş’ta derbi öncesi 3 şok sakatlık!
Süper Lig

Beşiktaş’ta derbi öncesi 3 şok sakatlık!

Beşiktaş'ta sakatlanan Abdoulay Diaby ve Douglas, en az 3 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Burak Yılmaz ise Galatasaray derbisine yetiştirilmeye çalışılacak.

21 Ekim 2019 19:34

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın ardından sakatlanan Diaby ve Douglas 3 hafta sahalardan uzak kalacak…

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 8’inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Burak Yılmaz’ın sağ kasığında kanama, Douglas’ın sağ ayak bileğiyle birlikte bağlarında yırtık ve Abdoulay Diaby’in sağ diz iç yan bağında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“MKE Ankaragücü ile oynan maçta kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz’ın; ayak bileği zorlanan Douglas Santos’un ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby’in yapılan muayeneleri ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR’ları sonucunda, Burak Yılmaz’da sağ kaşıkta (adductor longus facia) kanama; Douglas Santos’da sağ ayak bileği (ATFL) ve (anterior syndesmos) bağlarında yırtık; Abdoulay Diaby’nin sağ diz iç yan (MCL) bağında grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır”

Son güncelleme 19:34 | 21 Ekim 2019
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