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Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Avrupa Ligi

Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Trabzonspor ve Başakşehir’in maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı.

21 Ekim 2019 16:06

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında, J Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir’in sahasında Avusturya takımı Wolfsberg ile oynayacağı maçta, Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto görev yapacak. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo, dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINA İSPANYOL HAKEM

Avrupa Ligi K Grubu’nda yer alan Beşiktaş’ın İstanbul’da Portekiz ekibi Braga ile yapacağı karşılaşmayı ise İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernández yönetecek. Mücadelede Hernández’in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raúl Cabañero yapacak. Maçın dördüncü hakemi José Luis Munuera Montero olacak.

TRABZON’DA AVUSTURYALI HAKEM GÖREV YAPACAK

Temsilcilerimizden C Grubu’ndaki Trabzonspor’un Rus takımı Krasnodar ile evinde kozlarını paylaşacağı sınavın hakemi ise Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Harald Lechner olacak. Lechner’in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch’in yapacağı açıklandı. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak ise Julian Weinberger görevlendirildi.

Son güncelleme 16:06 | 21 Ekim 2019
avrupa ligi Başakşehir beşiktaş trabzonspor uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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