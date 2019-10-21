Antalya’da başkanlardan alt yapı maçlarına yakın takip

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda Elit U14 ve Elit U15 liglerinde Antalyaspor'un Göztepe ile oynadığı karşılaşmalar ile Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde U19 takımının Altınordu, U17 takımının da Eskişehirspor ile oynadığı karşılaşmalar, Başkanlar Fikret Öztürk ve Ali Şafak Öztürk ile Genel Menajer Servet Çavuşoğlu tarafından izlendi.

Spor Toto Gelişim Ligleri çerçevesinde oynanan Elit U19 Ligi'nde Antalyaspor U19 takımı, Altınordu'yu 2-1 mağlup ederek lideri yakın takibini sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk 45 dakikasını konuk takım 1-0 önde tamamladı. U19 takımı, ikinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyarak Berke Camcı ile Mert Çölgeçen'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. U19 takımının futbolcuları galibiyeti, mücadeleyi izlemeye gelen Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ve Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk'e armağan ettiklerini söylediler.

U17 LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Antalyaspor'un U17 takımı da Elit U17 B Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Genç Akrepler, haftaya aynı puanda ve averajla ikinci sırada giren Eskişehirspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini bu kez puan farkıyla sürdürdü. Antalyaspor U16 takımı ise deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Ali Artuner Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan Elit U15 Ligi karşılaşmasında ise U15 takımı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor'un U14 takımı bu hafta Göztepe'yi 2-1 yenerek namağlup unvanını sürdürdü. Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanan ve 1 maç eksiği bulunan U14 takımı, liderin 2 puan gerisinde grubun tek yenilgisiz takımı olarak takibine devam etti.