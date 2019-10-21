Ahmet Nur Çebi kolları sıvadı! Abdullah Avcı…

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi göreve gelir gelmez işe başladı. Bugün saat 17.00’de yönetim kuruluyla birlikte mazbatasını alacak olan Ahmet Nur Çebi, önceliği mali duruma verdi ve çalışmalara başladı.

Fikret Orman yönetiminin eylül ayında UEFA için yapması gereken ödemelerin yapılmaması nedeniyle önceliği bu konuya veren Ahmet Nur Çebi, kulübün UEFA ile problem yaşamaması için ilk olarak bu sorunu halletmeyi planlıyor.

‘İsrafa son’ diyerek kulübün giderlerini kısacağını da belirten Çebi, ardından futbol takımını ziyaret edecek. Braga maçı öncesinde Ümraniye’ye kurmaylarıyla birlikte gidecek olan Beşiktaş Başkanı, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla bir araya gelecek.

SON DAKİKA Beşiktaş`ta istifa Beşiktaş`ta Ahmet Nur Çebi`nin başkanlığa seçilmesinin ardından Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı. Ahmet Nur Çebi, Uğur Gökhan Sarı`ya ödenen maaşı daha önce sert bir dille eleştirmişti. İlgili Haberi Oku

ABDULLAH AVCI’YA GÜVENİYOR

Teknik Direktör konusunda herhangi bir girişimde bulunmayı düşünmeyen Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı’ya güvendiğini her açıklamasını belirtmişti.

Abdullah Avcı’ya olan güvenini bizzat iletecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın bir an önce toparlanmasını istiyor.

Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ve teknik ekiple yapılacak olan görüşme ve takımın kalan haftalardaki performansına göre devre arasındaki transfer rotasını da belirleyecek.