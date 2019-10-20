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CANLI | Yukatel Denizlispor 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
Süper Lig

CANLI | Yukatel Denizlispor 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Denizlispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig'de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak 3. sıraya ortak olmak istiyor. 39'da Tolga Ciğerci ile Fenerbahçe 1-0 önde!

20 Ekim 2019 18:10

Denizlispor Fenerbahçe canlı! Denizlispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 11 puanla maç eksiğiyle 7. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak haftayı 3. sıraya ortak olarak kapatmak istiyor. Teknik direktör değişimine giden Denizlispor ise Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçında kazanmanın peşinde. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Atatürk

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kibong, Zeki, Kerem Can, Recep, Burak, Sedat, Olcay, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Moses, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hugo Rodallega bu karşılaşmada görev yapamıyor. Yeşil siyahlı ekipte Cristian Sapunaru da kart sınırında yer alıyor. Sarı lacivertli ekipte ise Max Kruse ve Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle, Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam ise Ersun Yanal’ın tercihiyle Denizli’ye götürülmedi.

20 Ekim 2019 Lauvergne 8 ay sonra 13 sayıyla geri döndü! Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi`nin 4. haftasında Bahçeşehir Koleji`ni 74-60 yendi. Sarı-lacivertlilerde Joffrey Lauvergne yaklaşık 8 aylık sakatlık arasının ardından çıktığı ilk maçta 13 sayı kaydetti.. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:39 | 20 Ekim 2019
Fenerbahçe süper lig Yukatel Denizlispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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