CANLI | Yukatel Denizlispor 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Denizlispor Fenerbahçe canlı! Denizlispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 11 puanla maç eksiğiyle 7. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak haftayı 3. sıraya ortak olarak kapatmak istiyor. Teknik direktör değişimine giden Denizlispor ise Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçında kazanmanın peşinde. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.
YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Atatürk
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)
YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar
YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kibong, Zeki, Kerem Can, Recep, Burak, Sedat, Olcay, Mehmet
TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Moses, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hugo Rodallega bu karşılaşmada görev yapamıyor. Yeşil siyahlı ekipte Cristian Sapunaru da kart sınırında yer alıyor. Sarı lacivertli ekipte ise Max Kruse ve Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle, Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam ise Ersun Yanal’ın tercihiyle Denizli’ye götürülmedi.