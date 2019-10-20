CANLI | Yukatel Denizlispor 0-1 Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Denizlispor Fenerbahçe canlı! Denizlispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 8. hafta heyecanı devam ediyor. Topladığı 11 puanla maç eksiğiyle 7. sırada yer alan Fenerbahçe, deplasmanda kazanarak haftayı 3. sıraya ortak olarak kapatmak istiyor. Teknik direktör değişimine giden Denizlispor ise Mehmet Özdilek yönetiminde ilk maçında kazanmanın peşinde. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Denizlispor Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Atatürk

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

YUKATEL DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKMEKTEDİR)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Aissati, Sacko, Barrow, Oscar

YEDEKLER: Tolgahan, Oğuz, Kibong, Zeki, Kerem Can, Recep, Burak, Sedat, Olcay, Mehmet

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Rodrigues, Emre, Ozan, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Tolgay, Mevlüt, Moses, Zajc, Deniz, Jailson, Alper, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Hugo Rodallega bu karşılaşmada görev yapamıyor. Yeşil siyahlı ekipte Cristian Sapunaru da kart sınırında yer alıyor. Sarı lacivertli ekipte ise Max Kruse ve Nabil Dirar sakatlıkları nedeniyle, Ferdi Kadıoğlu ve Murat Sağlam ise Ersun Yanal’ın tercihiyle Denizli’ye götürülmedi.

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