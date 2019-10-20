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VakıfBank’tan ligde 3’te 3!
Voleybol

VakıfBank’tan ligde 3’te 3!

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü haftasında Türk Hava Yolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Dokuz gün içinde oynadığı üç lig maçını da kazanan sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt'la karşılaşacak.

20 Ekim 2019 21:08

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi üçüncü haftasında Türk Hava Yolları’nı 29-27, 25-23 ve 25-23’lük setlerle 3-0 mağlup etti. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki karşılaşmanın ilk teknik molasına 12-10 geride giren sarı-siyahlılar, üç set sayısı çevirdiği ilk seti 29-27 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de teknik molasına 12-10 geride giren VakıfBank, mola dönüşü etkili hücum performansıyla seti 25-23 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-23 maçı da 3-0 kazanarak, ligde üçte üç yaptı. VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin dördüncü haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Atlasglobal Yeşilyurt’la karşılaşacak.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

VAKIFBANK: Gabi 13, Zehra 9, Haak 22, Meliha 5, Milena 14, Cansu 1, Pınar (L), Gözde 1, Ebrar 2, Maja

TÜRK HAVA YOLLARI: Ceylan 7, Özge 2, Anne 14, Özgenur 2, Aneta 14, Madi 11, Berin (L), Yasemin 1, Şeyma 1 Nursevil, Ada

SETLER: 29-27, 25-23, 25-23

SÜRE: 97 dakika (37′, 32′, 28′) 20 Ekim 2019 Beşiktaş TRC İnşaat 88-89 İzmit Belediyespor | Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Beşiktaş TRC İnşaat, normal süresi 81-81 biten maçta konuğu İzmit Belediyespor`a deplasmanda 89-88`lik skorla mağlup oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:08 | 20 Ekim 2019
türk hava yolları vakıfbank
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OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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