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Semih Kaya siftah yaptı!
Diğer Ligler

Semih Kaya siftah yaptı!

Sparta Prag forması giyen milli futbolcu Semih Kaya, Teplice ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü attı.

20 Ekim 2019 23:49

Çekya Birinci Futbol Ligi’nde Sparta Prag forması giyen Semih Kaya, Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

Ligin 13. haftasında Teplice, Sparta Prag’ı konuk etti. Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında Semih Kaya’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017’de transfer olduğu Sparta Prag’daki ilk golünü atmış oldu. Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek’in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Slavia Prag’ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

Son güncelleme 23:49 | 20 Ekim 2019
Semih Kaya sparta prag
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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