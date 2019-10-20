SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Tuzaklar imha ediliyor, bombalar temizleniyor
Rafting Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor
Diğer

Rafting Şampiyonası’nda heyecan devam ediyor

Van'da düzenlenen şampiyonanın ikinci etap yarışlarının üçüncü gününde de sporcular birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti.

20 Ekim 2019 11:55

Türkiye Rafting Şampiyonası’nın ikinci ayak yarışları Van’da sürüyor.

Çatak ilçesinde devam eden ikinci etap yarışlarının üçüncü gününde 19 yaş altı kadın ve erkekler, 23 yaş altı kadın ve erkekler, açık yaş kadın ve erkekler ile açık yaş karma branşlarında 62 ekip, Çatak Çayı’nda hazırlanan parkurda finale çıkmak için yarıştı.

Sporcular, yağmura rağmen 400 metrelik zorlu parkurda iniş, kafa kafaya, slalom ve RX kategorilerinde kürek çekti.

Yarışlarda açık yaş erkeklerde Rize, 19 yaş altı erkeklerde Düzce, açık yaş kadınlarda İstanbul, 19 yaş altı kadınlarda Tunceli, karmada ise Muğla takımları birinci oldu.

Çekişmeli geçen üçüncü gün yarışlarını Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Çatak Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Manto, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ile vatandaşlar izledi.

Şampiyona final müsabakalarıyla sona erecek.

Son güncelleme 11:55 | 20 Ekim 2019
türkiye rafting şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 14:00
-
Kasimpasa S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:30
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR