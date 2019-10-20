Puan farkı sadece 6!

Beşiktaş’ta işler iyi gitmiyor, gideceğe de benzemiyor. Abdullah Avcı, her maç sonrası süre isteyedursun, oturtamadığı sistemiyle siyah-beyazlılar yokları oynuyor. Avcı alışık olduğumuz gibi belki maçtan sonra yine söyleyecektir, o söylemeden biz söyleyelim. Biliyoruz hocam çok para harcamış, oyun kalitesi tartışılan takımlarla aranızdaki puan farkı 4. Oyun kalitesi tartışılmayan Trabzon'la sadece 6 puan! Beşiktaş, böyle oynamaya devam ederse kapanacak gibi de durmuyor.

Beşiktaş’ın en büyük sorunu oyuncu kalitesi. Zaten sistem olarak sorunlu siyah-beyazlılar, Sosa, Gomez, Talisca'lardan, Douglas, Elneny, Diaby'lere gerileyince, oyunu ve kilidi çözecek yıldızınız da olmuyor ve böyle sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Burak Yılmaz çıkıyor yerine giren oyuncu Umut Nayir! Bu kadro yapısı en ciddi ve kalıcı sorun. 37'sinden gün alan Atiba hâlâ takımın en iyisiyse söylenecek başka bir şey de yok aslında.

Karius güven vermiyor. Douglas ve Lens'in emanet edildiği sağ kanat işlemiyor. Elneny, Diaby beklentilerin çok çok altında. Böyle olunca da pozisyona bile girmekte zorlanan bir Beşiktaş izliyoruz. Girdiklerinde de tüm tercihleri yanlış yapan oyuncuları hayretler içinde seyrettik. Ankaragücü tüm oyun planını Orgill'in hızlı hücumlarına bağlamış, oyun disiplini ve konsantrasyonu yüksek bir takım. Ama sadece bu kadar. 10 kişi kaldıklarında bile iyi direndiler ve hak ettikleri 1 puanı aldılar.

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