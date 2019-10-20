Mustafa Yumlu: ‘Alın terimiz bunlarla gidiyor!’

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Denizlispor’u 2-1 mağlup ederken müsabakanın ardından konuşan Denizlispor’un deneyimli savunmacısı Mustafa Yumlu, Hakem Fırat Aydınus’un yönetimine adeta isyan etti. Yumlu, “Biz Anadolu takımıyız diye mi bunu yapıyorlar? Yoksa Fenerbahçe yarıştan kopmasın diye mi bunu yapıyorlar? Altın terimiz bunlarla gidiyor. O penaltıyı nasıl vermez ya” diye konuştu.

Mustafa Yumlu, “Çok uzun bir sakatlıktan çıktım, bugün ilk defa 11’de oynadım. Takım için savaştım ama sonuç için üzgünüz. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet. Aynı pozisyon Fenerbahçe’ye olsa, Fırat Aydınus penaltı verirdi. Bize vermedi” ifadelerini kullandı ve sözlerine şöyle devam etti:

“Zanka, beni çekti, vurdu, ayağıma çelme taktı. İnanamıyorum. Luiz Gustavo’nun müdahalesi var. Fırat Hoca’ya sorduk, ceza sahası içinde olsa bakacakmış ama ceza sahası dışındaymış. Gustavo’nun kendisi bile faul olduğunu söyledi.” MAÇ SONUCU | Yukatel Denizlispor 1-2 Fenerbahçe Denizlispor Fenerbahçe maçı ile Süper Lig`de 8. hafta heyecanı devam etti. Kanarya, milli ara sonrası ilk maçında zorlu deplasmandan 2-1`lik galibiyetle ayrıldı ve 14 puanla maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi. Mehmet Özdilek yönetiminde ilk sınavını veren ev sahibi Denizlispor ise 8 puanda kaldı. İlgili Haberi Oku