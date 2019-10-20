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MotoGP’de şampiyon Marc Marquez, Japonya’da da kazandı
Motor Sporları

MotoGP’de şampiyon Marc Marquez, Japonya’da da kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini kazanan Repsol Honda takımından Marquez, sezonun 10. birinciliğine ulaştı. Marquez, kariyerindeki birincilik sayısını 54'e çıkararak MotoGP tarihinin en fazla yarış kazanan 3. ismi Doohan'ı yakaladı.

20 Ekim 2019 11:37

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 16. yarışı Japonya Grand Prix’sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun on altıncı ayağı, Japonya’nın Motegi kentiyle aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte 24 tur üzerinden yapıldı.

Şampiyonluğu garantileyen Marc Marquez, “pole pozisyonu”ndan başladığı yarışta üst üste 4, bu sezon 10, kariyerindeki 54. MotoGP zaferine ulaştı.

26 yaşındaki İspanyol sürücü böylece MotoGP tarihinin en fazla yarış kazanan 3. ismi Avustralyalı Mick Doohan’ı yakaladı. Listenin zirvesinde 89 galibiyetle İtalyan Valentino Rossi, 2. sırada da 68 galibiyetle vatandaşı Giacomo Agostini bulunuyor.

Bitiş çizgisini liderden 0.8 saniye sonra geçen Petronas Yamaha’dan Fabio Quartararo 2’nci, Marquez’in 1.3 saniye gerisindeki Ducati’den Andrea Dovizioso ise 3. oldu.

Sezonun 17. yarışı Avustralya Grand Prix’si 27 Ekim’de koşulacak.

PİLOTLAR KLASMANI

1. Marc Marquez (İspanya): 350 puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 231

3. Alex Rins (İspanya): 176

4. Maverick Vinales (İspanya): 176

5. Danilo Petrucci (İtalya): 169

Son güncelleme 11:37 | 20 Ekim 2019
Marc Marquez MotoGP Dünya Şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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