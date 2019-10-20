MAÇ SONUCU | Keçiörengücü 1-0 Balıkesirspor (TFF 1. Lig)

Keçiörengücü, bu sonuçla puanını 14’e yükseltirken, namağlup unvanını da korudu. İki takım oyuncuları, İstiklal Marşı sırasında asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçiğe destek oldu.

Stat: Aktepe

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Hüseyin Aylak

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 63 Rıdvan Şimşek), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 84 İshak Çakmak), Cem Ekinci, Madinda, Mendy, Kone (Dk. 89 Abdulkadir Kuzey)

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri, Furkan Çil, Mrsic, Otoo (Dk. 69 Malle), Kethevoama (Dk. 84 Anıl Taşdemir), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Abdülkadir Kayalı), Rahmi Anıl Başaran

Gol: Dk. 45 Kone (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 60 Doğa İşeri, Dk. 86 Malle (Balıkesirspor), Dk. 77 Metin Uçar, Dk. 87 İshak Çakmak, Dk. 90 Mendy (Keçiörengücü)