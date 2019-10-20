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MAÇ SONUCU | Botaş 64-76 Galatasaray | Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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MAÇ SONUCU | Botaş 64-76 Galatasaray | Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Botaş'ı 76-64'le geçti.

20 Ekim 2019 18:53

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Botaş’ı 76-64 mağlup ederek 2’de 2 yaptı. Sarı-kırmızılılarda ABD’li basketbolcu Bria Hartley, 23 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, ev sahibi ekipte Kelsey Mitchell’in 28 sayısı galibiyete yetmedi.

SALON: Ankara DSİ Etlik

HAKEMLER: Önder Yılmaz, Süleyman Dağlı, Anıl Veziroğlu

BOTAŞ: Cansu Köksal, Peddy 13, Mitchell 28,  Fagbenle 16, Hollingsvorth 2, Büşra Akbaş 5, Melis Gülcan, Marina Baş

GALATASARAY: Işıl Alben 9, Tilbe Şenyürek 11, Hartley 23, Cuic 9, Macaulay 16, Sinem Ataş 5, İnci Güçlü 2, Şerife Alperi Onar, Sude Yılmaz 1, Meltem Yıldızhan

1’İNCİ PERİYOT: 21-13

DEVRE: 34-36

3’ÜNCÜ PERİYOT: 48-63

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Son güncelleme 18:53 | 20 Ekim 2019
botaş galatasaray Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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2 Trabzonspor
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3 Istanbul Basaksehir
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5 Sivasspor
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