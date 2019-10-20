MAÇ SONUCU Boluspor Giresunspor 2-0 | Kritik galibiyet

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Giresunspor karşılaşmasında, Boluspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle ligde ilk kez üç puanla tanışan Boluspor, puanını 5 yaparak 16. sırada yer aldı. Aynı puandaki Giresunspor ise 17. sıraya geriledi.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Kapluhan, Bersan Duran

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Hakan Arslan, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Melih Okutan (Umut Gündoğan dk. 90), Cumali Bişi, Nascimento, Mustafa Durak (Mustafa Eskihellaç dk. 83), Poepon, Bilal Kısa (Sami Can Keskin dk. 76)

Yedekler: Yavuz Aygün, Sincere, Shukurov, Batuhan Altıntaş, Burak Bekaroğlu, Yusuf Mert Tunç

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Giresunspor: Adriano Facchini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş (Uğur Akdemir dk. 74), Murat Akça, Mehmet Güven (Bekir Yılmaz dk. 43), Landel, Ahmet İlhan Özek, Y. Del Valle, Tanase (Limbombe dk. 67), Özgür Can Özcan

Yedekler: Metin Erol, Ahmet Kesim, Alperen Aydın, Rusescu, Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Poepon (dk. 55 ve 68) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Bilal Kısa, Cumali Bişi, Hayrullah Bilazer (Boluspor), Landel (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

45′ Boluspor'un atağında ceza sahası dışında topla buluşan Bilal Kısa'nın sert şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

GOL! 55′ Bolsupor atağında ceza sahası içine gönderilen hava topunda Mustafa Durak'ın kafasıyla indirdiği topla buluşan Poepon'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

59′ Del Valle'nin ceza sahasına yerden ortasında topla buluşan Landel'in vuruşunda Bolusporlu oyuncu Hayrullah topu çizgiden çıkardı.

GOL! 68′ Boluspor atağında ceza sahası içine yükselen topa Poepon'un kafa şutunda top filelerle buluştu. 2-0