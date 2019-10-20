MAÇ SONUCU | Altınordu Altay 0-3 | İzmir derbisinde hasret farklı bitti

TFF 1’inci Lig’de 8’inci hafta mücadelesinde Altay, İzmir derbisinde konuk olduğu Altınordu’yu 3-0 mağlup etti. Altay, en son 1991 yılında mağlup ettiği, daha sonra oynanan 4 maçta 3 kez yenilip, 1 kez berabere kaldığı Altınordu’ya karşı galibiyet hasretini sona erdirdi.

Altay’ın gollerini Paixao (2) ve Murat kaydetti. Maçtan sonra Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar galibiyeti futbolcularla birlikte taraftarlarla paylaştı.

Bu sonuçla 2’de 2 yapan Altay 15 puana ulaşıp play-off hattındaki yerini korurken, 5 puanda kalan ve galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altınordu tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Uygar Bebek, Ata Yıldırım

ALTINORDU: Erhan, Kerim, Sinan, Ravil (Dk. 64 Yusuf), Ufuk, Berkay, Atakan, Muhammed, Okan (Dk. 73 Ersel), Burak (Dk. 55 Fatih), Anıl

ALTAY: Emre, Erhan, Gençer, Abdülkerim, Murat (Dk. 79 Özgür), Deniz, Tavares, Putsila (Dk. 76 Leandrinho), Tatos (Dk. 90+1 Yılmaz), Kappel, Paixao

GOLLER: Dk. 48 – Dk. 90+3 Paixao, Dk. 51 Murat (Altay)

SARI KARTLAR: Kerim, Okan, Muhammed (Altınordu) – Erhan, Kappel, Emre, Gençer (Altay)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

22′ Altınordu etkili geldi. Sağdan Atakan’ın yerden pasında arka direkte bomboş pozisyonda Anıl topu yandan auta yolladı.

33′ Altaylı Tatos’un ara pasına hareketlenen Kappel soldan ceza sahasına girdi. Kappel’in karşı karşıya vuruşunda kaleci Erhan gole izin vermedi.

44′ Sol çaprazdan Okan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Kerim kafayı vurdu, kaleci Emre köşeye giden topu son anda kornere tokatladı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

GOL! 48′ Altay öne geçti. Sağdan Kappel’in yerden pasında Tatos’un üzerinden atladığı topu yakın mesafeden Paixao ağlara gönderdi: 0-1.

GOL! 51′ Siyah-beyazlılar farkı 2’ye çıkardı. Putsila’nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Murat’ın çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

70′ Sağdan Tatos’un kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Paixao’nun kafa vuruşunda kaleci Erhan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

GOL! 90+3′ Sağdan Özgür’ün kullandığı serbest vuruşta Paixao kafayla topu ağlara yollayarak maçın skorunu belirledi: 0-3.