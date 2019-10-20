MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-1 Kasımpaşa

Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Hikmet Karaman’ın 7. haftanın sonunda görevden ayrılmasıyla Kayserispor’un başına geçen teknik direktör Samet Aybaba da sarı-kırmızılı takımın galibiyet hasretine son veremedi.

Kasımpaşa 9. dakikada savunmanın büyük hatasından faydalanan Thiam’ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Kayserispor’un beraberlik golünü ise 56. dakikada Pedro Henrique kaydetti: 1-1. Geride kalan dakikalarda takımlar skoru değiştiremedi.

Bu sonuçla Kasımpaşa 8 puana yükselirken, Kayserispor da puanını 4 puan yaptı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Kamil Çetin

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Miguel Lopes, Poulain, Levent Gülen (Dk. 20 Bilal Başacıkoğlu), Atila Turan, Rienstra, Hasan Hüseyin Acar, Ziya Alkurt (Dk. 81 Ntep), Mensah, Pedro Henrique (Dk. 90+2 Aksel Aktaş), Umut Bulut

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Khalili, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic (Dk. 66 Sadiku), Thiam (Dk. 73 Koita), Mustafa Pektemek (Dk. 83 İlhan Depe)

Goller: Dk. 6 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 56 Pedro Henrique (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Mensah, Dk. 46 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 54 Pedro Henrique, Dk. 74 Miguel Lopes, Dk. 85 Umut Bulut (Kayserispor), Dk. 80 Sadiku, Dk. 90 Veysel Sarı, Dk. 90+3 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın ceza sahası dışından ortasında Pedro Henrique’nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk son anda topu uzaklaştırdı.

6. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Kendi yarı sahasından çıkmaya çalışan Kayserispor’da Levent Gülen, topu takımı arkadaşı Atila Turan’a aktarmak istedi. Araya giren Thiam, meşin yuvarlağı kaptı. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Thiam, kaleci Lung’un bacaklarının arasından topu filelere gönderdi: 0-1

27. dakikada Hasan Hüseyin Acar’ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

36. dakikada Miguel Lopes’in sağdan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk devresini Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.

56. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Soldan son çizgiye inen Bilal Başacıkoğlu’nun ceza alanına ortasında ön direğe hareketlenen Pedro Henrique’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

63. dakikada Mensah’ın uzun pasında savunmanın arkasına koşu yapan Pedro Henrique, ceza sahası içerisinde topla buluştu. Henrique’nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk gole izin vermedi.

68. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Ziya Alkurt’un ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikada sol kanattan topu taşıyan Bilal Başacıkoğlu’nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.