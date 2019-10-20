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Juventus’u Buffon kurtardı!
İtalya Serie A

Juventus’u Buffon kurtardı!

Juventus, Serie A'da 8. hafta maçında Bologna'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Konuk takımın son dakikada bir şutu direkten dönerken, ardından Juve'nin tecrübeli eldiveni Buffon kritik kurtarışla gole izin vermedi.

20 Ekim 2019 09:30

İtalya Serie A’nın 8. hafta mücadelesinde Juventus, Allianz Stadı’nda Bologna’yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo’nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 54. dakikada Miralem Pjanic’in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı. Maçın duraklama dakikalarında Bologna’nın bir şutu üst direkten oyuna geri dönerken, ardından yaşanan pozisyonda Buffon çok kritik bir kurtarış yaparak topu kornere çeldi.

Juventus’ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 22’ye çıkaran namağlup Juventus, bu hafta da liderliği garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldı.

Son güncelleme 09:30 | 20 Ekim 2019
bologna İtalya Serie A juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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