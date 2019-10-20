İyi oyun mu? 3 puan mı?

Beşiktaş bu sezon deplasmanda oynamış olduğu en iyi performansı ortaya koydu. Sadece girmiş olduğu gol pozisyonlarını yeterince değerlendiremedi. Abdullah Hoca 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı. Baktığımız zaman takımı zihinsel, fiziksel ve taktiksel olarak çok iyi hazırlamış.

Beşiktaş neleri çok iyi yaptı?

1- Kanatları çok iyi kullandı. Sağdan Douglas ve Lens'le soldan Caner ve Güven'le çok etkili akınlar yaparak gol pozisyonları üretti. Fakat gol vuruşlarındaki başarısızlık maçın sonucunu ortaya çıkardı.

2- Orta sahada Atiba, Elneny hem rakip akınlarını durdurdular hem de almış oldukları topları çok iyi kullanarak zaman zaman Burak'ı zaman zaman Güven ve Lens'i kaçırarak pozisyonlar ürettiler. Ancak Ankaragücü'nün yapmış olduğu çok katı ve sert defansı aşamadılar.

3- Güven'in sol dışta ya da orta sahada oynaması Beşiktaş'a büyük katkı sağladı. Güven biraz daha dışarıda değil de içeride oynasa adam eksiltip, rakipten çok top çalıp daha etkili olabilirdi. Güven'in ayrıca ikinci bir santrfor gibi ceza sahasına girme özellikleriyle Beşiktaş'a daha fazla katkı sağlayıp, skora etki edeceği kesin. Mutlaka orta sahada Burak'a yakın oynatılmalı.

4- Beşiktaş'ta Adem Ljajic girdikten sonra takıma tempo kazandırdı. Bireysel yetenekleri ile pozisyon üretmeye çalıştı. Atmış olduğu paslarla arkadaşlarını gol pozisyonlarına sokmak için çaba sarf etti. Fakat adam ve alan markajında çok başarılı olan Metin Diyadin'le, Hayrettin Aksoy'un başarılı defansif organizasyonunu aşamadı.

5- Beşiktaş defansif olarak da çok başarılıydı. Rakibine net pozisyonlar vermedi. Sağda Douglas, solda Caner ve ortada Vida başarılı ters kademeleriyle birçok pozisyonu engellediler.

Beşiktaş çok iyi oynadığı bir maçta farklı galip gelmesi gerekirken Burak'ın henüz istenilen düzeyde olmaması, Güven'in kaleye uzak oynaması, Diaby'nin gol vuruşundaki başarısızlığı galibiyeti engelledi. Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ın futbol kalitesi olarak rakibinden daha üstün olduğunu söyleyebiliriz.

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