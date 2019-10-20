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İyi ki Muslera var!
Süper Lig

İyi ki Muslera var!

Luyindama ile Marcao ne yaptığını bilmez halde. İki bek sürekli değişiyor ve istikrar sağlanamadı. Defansif orta sahada Nzonzi tek kalıyor. Sadece kale güven veriyor.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 20 Ekim 2019 12:50

Galatasaray’ın sezon başından beri sıkıntılı olan savunması, 10 kişilik Sivasspor önünde de zor anlar yaşadı. Savunma hattında alternatifi fazla olmayan Terim sıkıntılı. Sarı-kırmızılıların hücumdaki sorunlarını biraz olsun çözdüğü ancak savunmasını oturtamadığı gözleniyor. Aslan, Yiğidolar önünde bu sezon en çok şut çektiği ve kalesinde en çok isabetli şut gördüğü maçı oynadı. Sivasspor kalesine 8'i isabetli 19 şut gönderen Galatasaray, 3 gol buldu.

4 MAÇTA 42 ŞUT YEDİ

52 dakika 10 kişi oynayan konuk Yiğidolar ise 7'si isabetli 16 şutla 2 kez fileleri havalandırdı. Cimbom son 4 maçta 42 şuta izin verdi. Bunların 20'si isabetli oldu ama 3 golle sonuçlandı. Uruguaylı kaptan Muslera, kritik kurtarışlarıyla Galatasaray'ı ayakta tutarken stoperdeki Luyindama-Marcao ikilisinin hâlâ güven vermemesi en büyük sorun. Bekler de sürekli değişiyor. Defansif orta saha Nzonzi'ye partner bulunamaması da takımdaki ayrı bir sorun.

SAVUNMA PERFORMANSI

RAKİP ŞUT GOL

Denizlispor 5/15 2

Konyaspor 4/16 1

Kayserispor 4/8 2

Kasımpaşa 2/9 0

Yeni Malatyaspor 4/16 1

Fenerbahçe 3/12 0

Gençlerbirliği 6/20 0

Sivasspor 7/16 2

Son güncelleme 12:50 | 20 Ekim 2019
fernando muslera galatasaray süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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