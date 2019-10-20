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İtalya’nın kanayan yarası! Roma özür dilemek zorunda kaldı
İtalya Serie A

İtalya’nın kanayan yarası! Roma özür dilemek zorunda kaldı

İtalya'da bir ırkçılık vakası daha... Roma Kulübü, Sampdoria-Roma maçında sarı-kırmızılı taraftarların Ronaldo Vieira’ya yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle özür diledi.

20 Ekim 2019 23:28

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, deplasmanda oynadıkları maçta kendi seyircisinin Sampdorialı Ronaldo Vieira'ya yaptığı ırkçı tezahürat sebebiyle özür diledi.

Serie A’nın 8. haftasında, Cenova takımı Sampdoria’ya konuk olan Roma'yı deplasmanda desteklemek için giden 2 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, yeni bir ırkçılık vakasına imza attı. Sampdoria’da forma giyen Gine Bissau asıllı İngiliz 21 yaşındaki Vieira, maçın her iki yarısında da Romalı taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldı.

Karşılaşmadaki bu hadise dolayısıyla başkent ekibi, Twitter'daki resmi hesabından özür diledi.

15 Ekim 2019 Bulgaristan İngiltere maçındaki ırkçılık skandalı istifa getirdi Bulgaristan ile İngiltere arasında Sofya`da oynanan karşılaşmada yaşanan ırkçılık skandalının ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov`dan flaş bir karar geldi. Borisov, Bulgaristan Futbol Federasyonu Başkanı Borislav Mihaylov`u istifaya davet etti. Spor Bakanı da istifa edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları açıkladı. Federasyon Başkanı istifa etti. İlgili Haberi Oku

“SORUMLU OLANLARIN TESPİT EDİLMESİ…”

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, “Roma, Ronaldo Vieira’dan maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle özür diler. Kulübümüz, ırkçılığa hiçbir şekilde tolerans gösteremez ve ırkçı hakaretlerden sorumlu olanların tespit edilmesi, aynı zamanda statlara girişinin yasaklanması konusunda ilgili yetkilileri desteklemektedir” ifadeleri kullanıldı.

Roma Kulübü, birkaç hafta önce Brezilyalı oyuncu Juan Jesus’a da ırkçı sözlerle saldıran bir taraftarının ömür boyu tribünlerden uzak tutulması için yasal girişimde bulunmuştu.

Son güncelleme 23:28 | 20 Ekim 2019
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