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Hatice Kübra İlgün’ün hedefi Tokyo 2020
Taekwondo

Hatice Kübra İlgün’ün hedefi Tokyo 2020

Sofya'daki bronz madalya sonrasında Grand Prix finali'nde altın madalyayı hedefleyen Hatice Kübra İlgün'ün gözü 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda...

20 Ekim 2019 11:52

Tekvandoda Bulgaristan’da düzenlenen Sofya Grand Prix’sinde kadınlar 57 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmak olduğunu söyledi.

Hatice Kübra İlgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya’da altın madalya hedeflediğini belirterek, “Bundan önceki Grand Prix’de altın madalya kazanmıştım. Buradaki hedefim de birinci olmaktı ama küçük sakatlıklarımız ve küçük aksaklıklar nedeniyle bronz madalya kazandım. Bu, benim için olimpiyatlar öncesi bir adım, çünkü tüm rakiplerimiz çok iyi. Dünya liderleri ile mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Milli sporcu, hedefleriyle ilgili bir soru üzerine ise “Bundan sonra Grand Prix finali var. Orası 80 puan ve olimpiyatlar için çok önemli. Orada da kürsüde olmak istiyorum. Altın madalya alırsam, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda ülkemi temsil edeceğim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 11:52 | 20 Ekim 2019
2020 tokyo olimpiyat oyunları Hatice Kübra İlgün
PUAN DURUMU
OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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