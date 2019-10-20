Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda günün ilk şampiyonları

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvasında final günü… 552 tenisçinin korta çıktığı turnuvada bugün oynanacak maçların ardından şampiyonlar belli olacak.
Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenisseverler tarafından büyük beğeni topluyor.
Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.
İLK ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU
Organizasyonun en renkli kategorisi olan 70+ erkeklerde, finalde İbrahim Şimbil’i 6-1, 6-2 ile yenen Nedim Akkohen; 55+ tek kadınlarda, finalde Güliz Göktekin’i 5-7, 6-1, 11-9 ile yenen Serpil Yıldırım; 35+ tek kadınlarda, finalde Işıl Ercan’ı 6-1, 6-0 ile yenen Daniela Cocos mutlu sona ulaştı.
ÇİFTLER İLK KUPA OLGUN VE ÖZER’İN
Turnuvada mutlu sona ulaşan ilk isimler, 55+ çift kadınlarda Zahide Henzel Olgun/Oya Özer oldu. Final mücadelesinde Olgun/Özer çifti, Hayriye Belgin Yıkılmaz/ Misket Gülen tandemini 6-3, 6-4’lük setlerle mağlup etti. Olgun, karışık çiftlerde de Semi Natan ile birlikte finale yükseldi ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle maça çıkmadı.
FİNAL KARŞILAŞMALARININ SONUÇLARI
GÜNÜN PROGRAMI
12.00
35+ Erkek Çiftler | Seçkin Adıgüzel-Kıvanç Güç/M14 Galibi
18+ Erkek A.T. | Batıkan Çolpan-Batuhan Ketene
25+ Erkek A.T | Nazım Berk Kalyoncu-Mevlüt Onur Tavukçuoğlu
13.30
45+ Kadın A.T | Esra Gündeş Sutekin-Müge Güzelbey
40+ Kadın A.T | Senem Erdoğdu-S. Deniz Gediz
35+ Erkek ve Bayan Çiftler | Osman Avcu-Zuhal Aydınlıoğlu/Ercan Zorlu-Işık Çayırlı
50+ Erkek A.T | İsmet Sina Asosman-Cemil Dere
60+ Erkek A.T | Sırrı Dinçer-Özcan Arıklı
15.00
18+ Erkek Çiftler | Yalçın Kaya-Emre Aydın/Bilgin Tekin-Batıkan Çolpan
35+ Kadın Çiftler | Zuhal Aydınlıoğlu-Fidan Kırbaç Özbakır/Gökçe Nur Temel-Demet Uzun
45+ Erkek A.T | Ramazan Hakan Yılmaz-Aydın Kuntay
45+ Kadın Çiftler | Nur Sorucu-Handan Gülmez/Buket Özfırat-Esra Gündeş Sutekin
55+ Erkek Çiftler | Mehmet Selçuk Yurttutan-Sırrı Dinçer/Yılmaz Ekşi-Çetin Keçeli
16.30
18+ Erkek ve Bayan Çiftler | Bilgi Tekin-Sırma Bingeli/Emre Aydın-Aylin Engör
45+ Erkek Çiftler | Fuat Sabri Birgen-Osman Avcu/Enis Güller-Ramazan Hakan Yılmaz
45+ Erkek ve Bayan Çiftler | Hayriye Belgin Yıkılmaz-Nesim Niso Bardavit/Taç Baykara Demirağ-İsmet Sina Akosman
55+ Erkek A.T | Ziya Can Özler-Orhan Batur
40+ Erkek A.T | Orçun Tümer-Kayra Uçar
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ
Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.
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