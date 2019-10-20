Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nda günün ilk şampiyonları

Mart ayında kaybettiğimiz Türk basınının duayen gazetecisi Ertuğrul Akbay’ın anısına ilk kez düzenlenen tenis turnuvasında final günü… 552 tenisçinin korta çıktığı turnuvada bugün oynanacak maçların ardından şampiyonlar belli olacak.

Etiler Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yaptığı ve Türk Tenis Federasyonu’nun himayesindeki organizasyon tüm tenisseverler tarafından büyük beğeni topluyor.

Türkiye’nin farklı illerinden katılım olması turnuvanın başarısını gösterdi.

İLK ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU

Organizasyonun en renkli kategorisi olan 70+ erkeklerde, finalde İbrahim Şim­bil’i 6-1, 6-2 ile yenen Nedim Akkohen; 55+ tek kadınlarda, final­de Güliz Göktekin’i 5-7, 6-1, 11-9 ile yenen Serpil Yıldırım; 35+ tek kadınlarda, finalde Işıl Ercan’ı 6-1, 6-0 ile yenen Daniela Cocos mutlu sona ulaştı.

ÇİFTLER İLK KUPA OLGUN VE ÖZER’İN

Turnuvada mutlu sona ulaşan ilk isimler, 55+ çift kadınlarda Zahide Henzel Olgun/Oya Özer oldu. Final mücadelesinde Olgun/Özer çifti, Hayriye Belgin Yıkılmaz/ Misket Gülen tandemini 6-3, 6-4’lük setlerle mağlup etti. Olgun, karışık çiftlerde de Semi Natan ile birlikte finale yükseldi ancak eşinin rahatsızlığı nedeniyle maça çıkmadı.

FİNAL KARŞILAŞMALARININ SONUÇLARI

GÜNÜN PROGRAMI

12.00

35+ Erkek Çiftler | Seçkin Adıgüzel-Kıvanç Güç/M14 Galibi

18+ Erkek A.T. | Batıkan Çolpan-Batuhan Ketene

25+ Erkek A.T | Nazım Berk Kalyoncu-Mevlüt Onur Tavukçuoğlu

13.30

45+ Kadın A.T | Esra Gündeş Sutekin-Müge Güzelbey

40+ Kadın A.T | Senem Erdoğdu-S. Deniz Gediz

35+ Erkek ve Bayan Çiftler | Osman Avcu-Zuhal Aydınlıoğlu/Ercan Zorlu-Işık Çayırlı

50+ Erkek A.T | İsmet Sina Asosman-Cemil Dere

60+ Erkek A.T | Sırrı Dinçer-Özcan Arıklı

15.00

18+ Erkek Çiftler | Yalçın Kaya-Emre Aydın/Bilgin Tekin-Batıkan Çolpan

35+ Kadın Çiftler | Zuhal Aydınlıoğlu-Fidan Kırbaç Özbakır/Gökçe Nur Temel-Demet Uzun

45+ Erkek A.T | Ramazan Hakan Yılmaz-Aydın Kuntay

45+ Kadın Çiftler | Nur Sorucu-Handan Gülmez/Buket Özfırat-Esra Gündeş Sutekin

55+ Erkek Çiftler | Mehmet Selçuk Yurttutan-Sırrı Dinçer/Yılmaz Ekşi-Çetin Keçeli

16.30

18+ Erkek ve Bayan Çiftler | Bilgi Tekin-Sırma Bingeli/Emre Aydın-Aylin Engör

45+ Erkek Çiftler | Fuat Sabri Birgen-Osman Avcu/Enis Güller-Ramazan Hakan Yılmaz

45+ Erkek ve Bayan Çiftler | Hayriye Belgin Yıkılmaz-Nesim Niso Bardavit/Taç Baykara Demirağ-İsmet Sina Akosman

55+ Erkek A.T | Ziya Can Özler-Orhan Batur

40+ Erkek A.T | Orçun Tümer-Kayra Uçar

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN CANLI MAÇ TAKİBİ

Ertuğrul Akbay Tenis Turnuvası’nın sosyal medya hesapları tenis severlere turnuva ile ilgili tüm detaylara canlı olarak aktarıyor.

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