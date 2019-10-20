Ersun Yanal’dan Galatasaray Beşiktaş derbisi yorumu

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'ye ilk ve ikinci yarıda yediği iki gol ile mağlup oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ersun Yanal, Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi hakkında da görüş belirtti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, kazanmanın kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Oyunun kontrolüne hakim rahat bir oyun oynadık. Çok fazla pozisyon oluşturmasak da oyunun gidişatını belirleyen olduk. 2-0'dan sonra oyunu biraz geriye düşürdük. İstediğimiz oyunun rahatlığını alacağımız dakikada, o rahatlılığı takımda yapamadık. Katılan oyuncularımız ve gelecek olan oyuncularımız var. Onlarla birlikte gelişerek devam ediyoruz. Kazanmak önemliydi bu gün bu kazanmayı sağlayan oyuncularımıza teşekkür ederim. Bu kazanmanın öz güveni ile hepsi bir adım öne çıkıp hedefimize bir adım daha yürümek adına güzel bir akşamdı” dedi.

Ersun Yanal yıllar sonra... Fenerbahçe`nin Denizlispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı şehre yıllar sonra dönmüş oldu. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ YORUMU

Önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maçı ile ilgili de gazetecilerin ‘Ne söylemek istersiniz?' sorusuna yanıt veren Ersun Yanal, “Futbolun kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. Futbol kazansın ve futbolun dışında hiçbir şey konuşulmasın. Sadece futbol konuşulup oynansın. Kimse kimseye saldırmasın, arkasından konuşmasın sadece futbol konuşalım, işimiz sadece futbol olsun” şeklinde konuştu.