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Ersun Yanal yıllar sonra…
Fenerbahçe

Ersun Yanal yıllar sonra…

Fenerbahçe'nin Denizlispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı şehre yıllar sonra dönmüş oldu.

20 Ekim 2019 20:34

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, Denizlispor’a konuk oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha önce görev yaptığı Denizlispor´a rakip oldu. Yeşil siyahlılarda 1996 yılında ve 1998-2000 seneleri arasında çalışan Yanal, yıllar sonra Atatürk Stadı´na çıktı. İki takım da 10 sene sonra Denizli´de karşı karşıya geldi. Son olarak 2009-2010 sezonunda 09 Ağustos 2009´da Denizli´de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe rakibini Guiza´nın golleriyle 2-0 yendi.

Fenerbahçe, 2005-2006´da ise bu statta şampiyonluğu kaybetti. Kümede kalma savaşı veren Denizlispor´la 34’üncü Haftada karşılaşan sarı lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kalırken, şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray´a kaptırdı.

20 Ekim 2019 Serdar ve Hasan Ali 148 gün sonra... Fenerbahçe`nin Denizlispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım, 148 gün sonra ilk 11`de forma giydi. İlgili Haberi Oku

MEHMET ÖZDİLEK İLK SINAVINDA

Yukatel Denizlispor´un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Fenerbahçe karşısında takımıyla birlikte ilk resmi müsabakasına çıktı. Ligde çıktığı son 5 maçta galibiyet alamayan Denizlispor, sahaya sakatlığı süren Hugo Rodallega´dan yoksun çıktı. Yeşil siyahlı ekipte teknik direktör Özdilek ileri uçta Oscar Estupinan´a şans verdi. Ev sahibi Denizlispor´un en önemli gol ayaklarından Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega sakatlığı yüzünden forma giyemedi. Kolombiyalı futbolcunun yokluğunda on birde vatandaşı Estupinan görev aldı.

Son güncelleme 20:34 | 20 Ekim 2019
denizlispor ersun yanal Fenerbahçe
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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