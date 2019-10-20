SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Denizli'de zorlu randevu başladı!
Denizli Fenerbahçe maçı canlı izle: Denizli Fenerbahçe hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig

Denizli Fenerbahçe maçı canlı izle: Denizli Fenerbahçe hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de bu akşam Denizlispor, Fenebahçe'yi ağırlayacak. İki takım da rakibini yenmek için tüm hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe'de Max Kruse ve Nabil Dirar sakatlığı nedeniyle maçta yer almayacak. Denizlispor'da ise Hugo Rodallega oynayamayacak. İşte Denizlispor Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

20 Ekim 2019 17:38

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor bu akşam karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda 3 puan elde etmek istiyor. Denizlispor ise rakibini yenerek puanını yükseltmenin peşinde. Futbolseverler “Denizli Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını ve karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar…

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizli Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar saat 19.00’da başladı. Karşılaşma Bein Sports’da yayınlanıyor. Aşağıda yer alan linkten maçın canlı izleme linkine erişebilirsiniz.

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE(ÜYELİK GEREKTİRİR)

FENERBAHÇE KAFİLESİ DENİZLİ’DE

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse'nin kafilede yer almadı.

Yeşil-siyahlı ekip Süper Lig’in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptı. Doğan Seyfi Atlı Stadı’nda teknik direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koşunun ardından taktik çalışmalar yaptı. Fotoğraf: İHA

Son 5 haftada 5 puan toplayabilen F.Bahçe’de, Ersun Yanal, büyük önem verdiği Denizlispor deplasmanına çıkacak kadroyu iki isim dışında belirledi.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş'in haberine göre; kalede Altay’ın yeri garanti. Jailson’u kulübeye çekmeyi düşünen Yanal, Zanka-Serdar Aziz stoper ikilisi üzerinde duruyor.

Sakatlığı atlatan Hasan Ali sol beke dönerken İsla da sağ beke geçecek. Orta alanda Gustavo, kanatlarda Deniz ve Rodrigues yer alacak, Muriqi tek forvet olacak.

Ersun Yanal’ı düşündüren isimler Emre Belözoğlu ile Max Kruse. Kaburgasında çatlak olan Emre oynamazsa Ozan, Kruse’nin yerine ise Tolga en büyük aday.

Son güncelleme 19:37 | 20 Ekim 2019
denizlispor Fenerbahçe Hangi kanalda saat kaçta süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Kayserispor
Bugün - 14:00
1
-
1
Kasimpasa S.K.
Alanyaspor
Bugün - 16:30
5
-
2
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR