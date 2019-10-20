Denizli Fenerbahçe maçı canlı izle: Denizli Fenerbahçe hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor bu akşam karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe deplasmanda 3 puan elde etmek istiyor. Denizlispor ise rakibini yenerek puanını yükseltmenin peşinde. Futbolseverler “Denizli Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularının yanıtlarını ve karşılaşma ile ilgili detayları merak ediyor. İşte ayrıntılar…

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizli Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar saat 19.00’da başladı. Karşılaşma Bein Sports’da yayınlanıyor. Aşağıda yer alan linkten maçın canlı izleme linkine erişebilirsiniz.

DENİZLİSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE(ÜYELİK GEREKTİRİR)

FENERBAHÇE KAFİLESİ DENİZLİ’DE

İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini, sarı-lacivertli taraftarlar yalnız bırakmadı. Kafileyi karşılayan bir grup taraftar, meşale yakarak tezahüratlarda bulundu ve futbolculara çiçek verip fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesindeki otele geçti. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse'nin kafilede yer almadı.

Son 5 haftada 5 puan toplayabilen F.Bahçe’de, Ersun Yanal, büyük önem verdiği Denizlispor deplasmanına çıkacak kadroyu iki isim dışında belirledi.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş'in haberine göre; kalede Altay’ın yeri garanti. Jailson’u kulübeye çekmeyi düşünen Yanal, Zanka-Serdar Aziz stoper ikilisi üzerinde duruyor.

Sakatlığı atlatan Hasan Ali sol beke dönerken İsla da sağ beke geçecek. Orta alanda Gustavo, kanatlarda Deniz ve Rodrigues yer alacak, Muriqi tek forvet olacak.

Ersun Yanal’ı düşündüren isimler Emre Belözoğlu ile Max Kruse. Kaburgasında çatlak olan Emre oynamazsa Ozan, Kruse’nin yerine ise Tolga en büyük aday.