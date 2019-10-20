CANLI İZLE: Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

Manchester United Liverpool bu akşam karşı karşıya! Daha önceki karşılaşmalarda Manchester United 76 kez ise Liverpool 62 kez galip oldu. Zorlu müsabaka İngiltere Premier Ligi’nde önemli rol oynuyor. İşte Manchester United Liverpool maçı hakkında merak edilen detaylar…

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL SAAT KAÇTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Liverpool maçı 20 Ekim 2019 Pazar günü Türkiye saati ile 18:30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından da canlı olarak izlenebiliyor.