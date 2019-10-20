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CANLI İZLE: Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?
İngiltere Premier Lig

CANLI İZLE: Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United ve Liverpool bu akşam karşı karşıya geliyor. İki başarılı kulüp Old Traffor'da karşılaşıyor. Futbolseverler "Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

20 Ekim 2019 19:05

Manchester United Liverpool bu akşam karşı karşıya! Daha önceki karşılaşmalarda Manchester United 76 kez ise Liverpool 62 kez galip oldu. Zorlu müsabaka İngiltere Premier Ligi’nde önemli rol oynuyor. İşte Manchester United Liverpool maçı hakkında merak edilen detaylar…

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKTİRİR)

MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL SAAT KAÇTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Liverpool maçı 20 Ekim 2019 Pazar günü Türkiye saati ile 18:30'da başladı. Mücadele S Sport ekranlarından da canlı olarak izlenebiliyor.

Son güncelleme 19:10 | 20 Ekim 2019
Hangi kanalda liverpool manchester united saat kaçta
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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