Caddebostan’da organ bağışı için anlamlı koşu! Sözcü’ye plaket…

Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla İstanbul Organ Nakli Derneği önderliğinde gerçekleştirilen ve İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız” koşusu 20 Ekim Pazar günü yapıldı. Koşuda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunuldu. Medicana Sağlık Grubu'nun desteğiyle bu yıl 5.'si düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Spor Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türk Kızılayı ve TÜRKÖK iş birliğiyle gerçekleştirildi. Sektöründe öncü markalar ve medya kuruluşları koşuya destek verdi.

SÖZCÜ’YE PLAKET

Organ bağışına dikkat çeken Sözcü Gazetesi’nin spor haber müdürü Yasin Yıldırım ile Fenerbahçe muhabiri Sercan Hamzaoğlu, desteklerinden dolayı gazetemiz adına plaket aldı.

Caddebostan Sahili'nde düzenlenen organ bağışı farkındalık etkinliğine, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Sağlık Grubu Ceo'su Reha Özkaya, Medicana Eğitim Grubu Ceo'su Okan Dilik, Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya ve Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in yanı sıra, nakilli hastalar, hasta yakınları ve içinde sporcuların da bulunduğu binlerce duyarlı vatandaş katıldı.

BİNLERCE İSTANBULLU BU ANLAMLI MÜCADELE İÇİN EL ELE VERDİ

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer'in koşu manifestosunu okumasının ardından, Carnaval Turco Perküsyon Grubu'nun ritm performansı eşliğinde yarışa start verildi. Caddebostan Migros ışıkların önünden başlayarak, Caddebostan etkinlik alanında son bulan 5 km'lik parkur, sporcuların anlamlı mücadelesine sahne oldu. Yaklaşık bir saat süren koşunun sonunda hakemler tarafından yapılan değerlendirmede; kadınlar kategorisinde Fatma Kostak yarışı birincilikle tamamlarken, Elif Numanoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Köroğlu göğüsledi. Erkekler kategorisinde Ayhan Bakar birinci, İlker Kökçe ikinci, Metin Kuşkurdan üçüncü oldu. Dereceye giren katılımcılara kupa ve check-up hediye edilirken, diğer tüm katılımcılara ise madalya takdim edildi.

Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya: “Türkiye de organ Bağışı bekleyen 27.738 hasta adına tüm katılımcılara, tüm duyarlı İstanbullulara ve bu etkinliği destekleyen tüm özel kamu kurum ve kuruluşlarına yürekten teşekkür ediyoruz. Bugün organ nakli olmuş hastalarımızda bize eşlik etti. Bu koşu aynı zamanda organ nakli olduktan sonra hayatınıza daha sağlıklı devam edebildiğinizin de ifadesi. Medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri, çeşitli sektördeki markalar, eğitim kurumları, profesyonel koşucular, doktorlar, sağlık ekipleri, organ nakli olan hastalarımız bu koşuya katılarak organ bağışının önemini bir kez daha gösterdi. Böylesine bir büyük buluşmada amacımız Organ Bağışına dikkat çekmek bir farkındalık yaratabilmekti. Bugün bunu başarabildiğimizi görmek hepimiz adına büyük bir gurur. Organ bağışına bir gün hepimiz ihtiyaç duyabiliriz. Hayatımız sona erdikten sonra bir insana yeniden hayat verebilmek dünyadaki en büyük hayırlardan biri. Duyarlılığımızın artması, organ bağışını hızlandıracak ve organ bağışı bekleyen hastalara umut olacaktır. Organ Bağışı, aile içinde ki duyarlılık ile başlar. Hepimiz sağlığımızda organlarımızı bağışlamalıyız ve bağışladığımızı tüm aile fertlerine açıkça ifade etmeliyiz. Zira organ bağışında ailelerin bilgilendirilmesi ve duyarlılığımızın aile içinde ifade edilmesi, hayatımız sona erdikten sonra organlarımızın bağışlanabilmesi ve başka bedenlerde can bulabilmesi adına son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer: “Ülkemizde 22.549'u böbrek olmak üzere toplamda 27.738 insanımız organ beklemektedir. Geçen yıl toplam 10 bin diyaliz hastası yani günde 26 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Genel popülasyonda böbrek yetmezliği oranının %12 olduğu düşünülürse bir gün hepimizin organ yetmezliği ile karşılaşma riski vardır. Bu sebeple tüm halkımızı organ bağışına ve birbirlerine can olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Düzenlenen ödül törenin ardından tekrar sahne alan Carnaval Turco Perküsyon Grubu'nun ritm performansı yoğun ilgi gördü. Tören sonrası yapılan ve katılımcıların eşlik ettiği zumba dansı Caddebostan sahilinde renkli görüntülerin kaydedilmesine neden oldu.