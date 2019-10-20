Beşiktaş’ta başkanlık seçimi!

Beşiktaş Kulübü’nün yeni başkanı ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek. Eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman’ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için kongre üyelerinin karşısına çıkacak. Oy verme işlemi 10.30’da başlayacak.

3 ADAY YARIŞACAK

Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu.

Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.

14 BİN 950 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

GENİŞ KATILIM BEKLENİYOR

Siyah-beyazlı camiada seçime büyük önem veriliyor. Üç adayın başkanlık için öne çıkması genel kurul üyelerinde de etki yarattı. Seçime geniş bir katılım bekleniyor. Fikret Orman'ın kazandığı son seçimde 4.899 geçerli oy kullanılmıştı.

DEV BORÇ YÜZÜ ZORLAYACAK

7.5 yıllık Fikret Orman dönemi resmi olarak bugün sona erecek. Yeni seçilecek başkanı ise dev bir borç yükü bekleyecek. Orman, görevi Yıldırım Demirören'den 2012'de aldığında 580 milyon TL olan borç, şu anda 2.6 milyar TL dolayında. Yeni yönetimin, kasım ayının sonuna kadar 100 milyon liralık acil ödeme yapması gerekecek.

ADAYLARIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

AHMET NUR ÇEBİ

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

SERDAL ADALI Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

HÜRSER TEKİNOKTAY

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu