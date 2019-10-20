Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı kimdir?

Beşiktaş’ta seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı olan Serdal Adalı daha önce Yıldırım Demirören’in başkan olduğu dönemde Beşiktaş’ta Asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı o dönemde birçok yıldızı Beşiktaş’a kazandırmıştı.

SERDAR ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding’i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 200 milyon Dolar sermayeli Adalı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.