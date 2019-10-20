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Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı kimdir?
Beşiktaş

Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı kimdir?

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Adalı başkan adayı oldu. Adalı "Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel seçim ortamı var. İnşallah seçim sonuna kadar bu şekilde gider. Beşiktaşımız için ne hayırlıysa Allah'tan onu istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Serdar Adalı'nın hayatı hakkında merak edilenler...

20 Ekim 2019 20:03

Beşiktaş’ta seçim heyecanı yaşanıyor. Başkan adayı olan Serdal Adalı daha önce Yıldırım Demirören’in başkan olduğu dönemde Beşiktaş’ta Asbaşkan olarak görev almıştı. Serdal Adalı o dönemde birçok yıldızı Beşiktaş’a kazandırmıştı.

SERDAR ADALI KİMDİR?

Serdal Adalı, 1964 yılı Adana doğumlu. İş adamı ve Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı olan Serdal Adalı 1984 yılında iş hayatına atıldı.

Babasının rahatsızlığı dolayısıyla California Üniversitesi’ndeki lisans eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Adalı, ailesinin desteğiyle Adalı Holding’i kurdu.

İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji alanlarında 6 bini aşkın çalışanıyla uluslararası alanda iş yapmaktadır. 200 milyon Dolar sermayeli Adalı Holding'in yönetim kurulu başkanıdır.

21 Eylül 2012 tarihinde Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu’nda yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sonrası Türkiye Jokey Kulübü’nün 25. başkanı oldu. Adalı, evli ve iki çocuk babasıdır.

Son güncelleme 20:03 | 20 Ekim 2019
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