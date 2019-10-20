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Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi kimdir?
Beşiktaş

Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi kimdir?

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Ahmet Nur Çebi başkan adayı oldu. Oyunu kullanan Çebi, “Camiama hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Diğer iki başkan adayına da başarılar diliyorum. Ben vazifemi yaptım. Camiam için en hayırlısı olsun” diye konuştu. İşte Ahmet Nur Çebi hakkında merak edilen ayrıntılar...

20 Ekim 2019 19:48

Taraftarlar Adayı Ahmet Nur Çebi’nin hayatını merak ediyor. Ahmet Nur Çebi, 1959 senesinde Trabzon'da dünyaya geldi. Babası iş adamı Yaşar Kaptan Çebi, annesi Ayten Çebi'dir. Tayfun Çebi ve Arzu Efe adında kardeşi vardır. Babası sanayici olup demir çelik ticareti yaptığından işi gereği 1964 senesinde Karabük'e göç etmesi nedeniyle Çebi, burada öğrenim gördü.

TED Karabük Koleji lisesinde okudu. 1983 senesinde Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. Yurt dışında bu alanda bir buçuk sene eğitim aldı. Askerliğini 1985 senesinde Ağrı Eleşkirt 29. Piyade Alayı'nda yedek olarak tamamladı.

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Ahmet Nur Çebi, oyunu kullandı. Fotoğraf: AA

Ahmet Nur Çebi, Çebi enerji, martaş liman tesisleri, Çebi denizcilik gibi şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Karabük demir çelik işletmeleri yönetim kurulu başkan yardımcılığı ve haddeciler derneği başkanlığı vazifelerini yürütmektedir.

1986 senesinde Berna Çebi ile evlendi. Bu evlilikten Elgiz Nur, Mina Nur ve Yaşar Kaptan adlarında 3 çocuğu oldu.

Son güncelleme 19:48 | 20 Ekim 2019
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