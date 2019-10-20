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Bayern Münih’e Niklas Süle’den kötü haber
Almanya Bundesliga

Bayern Münih’e Niklas Süle’den kötü haber

2-2 berabere biten Augsburg maçında sakatlanarak 12. dakikada yerini David Alaba'ya bırakan Niklas Süle'nin bağlarında kopuk olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.

20 Ekim 2019 12:39

Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Alman milli futbolcu Niklas Süle’nin bugün ameliyat edileceği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, dün Augsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Süle’nin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün ameliyat edileceği aktarıldı.

Süle, Bayern Münih’in dün Augsburg ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın 12. dakikasında sakatlanmış ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Son güncelleme 12:39 | 20 Ekim 2019
Almanya Bundesliga bayern münih Niklas Süle
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OGP
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8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
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5 Sivasspor
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