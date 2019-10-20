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Başakşehir’in rakibi zorlu deplasmandan bir puanla döndü
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Başakşehir’in rakibi zorlu deplasmandan bir puanla döndü

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya liginde Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı.

20 Ekim 2019 20:25

Medipol Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi J Grubu’ndaki rakiplerinden Wolfsberger, Avusturya Birinci Futbol Ligi’nde konuk olduğu Rapid Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Avusturya liginin 11. haftasında Wolfsberger, deplasmanda Rapid Wien ile karşılaştı. Rapid Wien, 31. dakikada Taxiarchis Fountas’ın golüyle 1-0 öne geçti. Wolfsberger, Mario Leitgeb’in 64. dakikada attığı golle durumu 1-1’e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 23’e çıkaran Wolfsberger, lider Salzburg’un 6 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

Medipol Başakşehir, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında Wolfsberger’i ağırlayacak.

Son güncelleme 20:25 | 20 Ekim 2019
avrupa ligi mdipol başakşehir uefa Wolfsberger
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
8 5 17
2 Trabzonspor
8 4 15
3 Fenerbahçe
8 4 14
4 Istanbul Basaksehir
8 4 14
5 Galatasaray
8 3 13
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