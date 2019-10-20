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Süper Lig

Ankaragücü Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Ankaragücü Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı.

20 Ekim 2019 00:12

Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı. Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti. Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.

19 Ekim 2019 Ankaragücü Beşiktaş maçında ilginç olay! Oyundan çıkacaktı, takımını 10 kişi bıraktı! Ankaragücü Beşiktaş maçının 75. dakikasında Ankaragücü`nde oyundan alınan Sedat Ağçay önce sarı kart gördü, ardından kırmızı kart ile Ali Şansalan tarafından oyundan atıldı. Ankaragücü 10 kişi kaldı... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:24 | 20 Ekim 2019
ankaragücü beşiktaş süper lig
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OGP
1 Trabzonspor
8 4 15
2 Alanyaspor
7 4 14
3 Istanbul Basaksehir
8 4 14
4 Galatasaray
8 3 13
5 Sivasspor
8 3 12
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