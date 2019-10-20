Andy Murray yaklaşık 2,5 yıl sonra şampiyon

Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, Belçika’da katıldığı turnuvanın finalinde İsviçreli Stan Wawrinka’yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenen Avrupa Açık turnuvasının finalinde Murray ile Wawrinka karşılaştı. Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak’ta ameliyat edilen ve emekli olma ihtimali gündeme gelen 32 yaşındaki Murray, 2 saat 28 dakika süren finalde rakibini 3-6, 6-4, 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Sakatlığının ardından 7. turnuvasına katılan Murray, yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk tekler zaferini yaşadı. Tecrübeli tenisçi, bir önceki şampiyonluğunu Mart 2017’de Dubai’de elde etmişti.

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, dünya sıralamasında 243. basamakta yer alıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Andy Murray, 11 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği basın toplantısında Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini gözyaşlarıyla söylemişti.

Basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan İskoç tenisçi, yaklaşık 20 aydır çok acı çektiğini söylemişti. Geçen yıl kalçasından sakatlandığını hatırlatan Murray, kariyerine Temmuz ayında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son vermek istediğini ancak artık bundan emin olmadığını belirtmişti. 31 yaşındaki Murray, “4-5 ay daha acı çekerek oynayabilir miyim, bilmiyorum” demişti.