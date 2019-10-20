MAÇ SONUCU | Alanyaspor Çaykur Rizespor 5-2 | Lider koltuğu geri aldı

Süper Lig’in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Tam 7 golün atıldığı karşılaşmayı 5-2 kazanan Alanyaspor, Trabzonspor’dan liderlik koltuğunu devraldı.

Maça iyi başlayan Alanyaspor, 16’ıncı dakikada Ceyhun ve 29’uncu dakikada Cisse’nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda 51’inci dakika oynanırken sahneye çıkan Bakasetas, ev sahibi ekibi 3-0 öne geçiren golü ağlara bıraktı. Maçtan kopmayan Çaykur Rizespor, 66’ıncı dakikada Boldrin’in penaltı golüyle farkı ikiye indirdi. Bu gole 70’inci dakikada Fernandes karşılık verince fark yeniden üçe çıktı. Çaykur Rizespor’un kazandığı serbest vuruşta Boldrin, muhteşem bir vuruşla skoru 4-2’ye getirdi. Son sözü 75’inci dakikada attığı golle Cisse söyledi.

Karşılaşmayı 5-2 kazanan Alanyaspor, 17 puanla zirvedeki yerini korudu. 8 puanda kalan Çaykur Rizespor ise 16. sırada yer aldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Ceyhun Gülselam, Fabrice N’Sakala, Welinton Silva, Giorgos Tzavellas, Junior Fernandes, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas (Djalma Campos dk. 76), Onur Bulut, Efecan Karaca (Musa Çağıran dk. 83), Papiss Cisse (Yacine Bammou dk. 88)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Steven Caulker, Baiano, Umut Güneş, Tayfur Bingöl, Veysel Ünal

Teknik Direktör: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Montassar Talbi, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Fernando Boldrin, Dimitrios Chatziisaias, Yan Sasse (Barış Alıcı dk. 57), Abdullah Durak, Ismael Diomande, Braian Samudio (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 79)

Yedekler: Tarık Çetin, Burak Albayrak, Yusuf Acer, Mykola Morozyuk, Amedej Vetrih, Atakan Akkaynak, Nill De Pauw, Aminu Umar

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Ceyhun (dk.16), Cisse (dk. 29) Bakasetas (dk. 51) Fernandes (dk. 70) (Aytemiz Alanyaspor), Boldrin (dk. 65 ve 72) (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Samudio (Çaykur Rizespor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Ani gelişen Alanyaspor atağında sol taraftan son çizgiye gelen Cisse topu içeri çevirdi ancak meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

9′ Gelişen Alanyaspor atağında sol tarafta topla buluşan Fernandes ceza sahasındaki Bakasetas’ı gördü ancak savunma araya girerek Yunan futbolcuya vuruş izni vermedi.

GOL! 16′ Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Alanyasporlu Bakasetas ön direğe yükselttiği topa iyi yükselen Ceyhun'un kafa vuruşu kaleci Gökhan'ın sağından geçerek ağlarla buluştu. 1-0

22′ Rizesporlu Boldrin’in kullandığı köşe vuruşunda Diomande kafayı vurdu ancak top üstten dışarı gitti.

GOL! 29′ Soldan kanattan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Junior Fernandes çizgiye kadar koşu yaparak yerden ceza sahasına gönderdiği topa Efecan'ın dokunmasıyla kaleciyi de geçen topa Cisse'nin şutu ağlarla buluştu. 2-0

36′ Alanyaspor atağında sağ kanattan son çizgiye kadar inen Onur topu kale sahasına çevirdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Cisse’nin yakın mesafeden şutu kaleci Gökhan’dan döndü, dönen topu tekrar gönderen Cisse'nin şutunu yine Gökhan çevirdi. Tekrar kendine gelen topa gelişine vuran Cisse'nin şutu az farkla auta çıktı.

GOL! 51′ Alanyaspor'un sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda Onur topu arka direğe gönderdi. Defansın müdahalesiyle açılan topa Bakacetas gelişine sert vurdu ve top fileleri havalandırdı. 3-0

GOL! 65′ Rizespor atağında ceza sahasına giren Boldrin, Alanyasporlu Welinton'un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve maçı hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Boldrin'in penaltı vuruşu kaleci Marafona'nın sağından ağlara gönderdi. 3-1

GOL! 70′ Gelişen Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda Onur topu kale önüne gönderdi. Ceza sahasında bulunan Fernandes'in kafa vuruşu rakip oyuncunun da kafasına çarparak yön değiştirdi ve ağları havalandırdı. 4-1

GOL! 72′ Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Boldrin, ceza sahasının gerisinden direkt kaleye vurdu. Defansı geçen top kaleci Marafona'nın uzanmasına rağmen ağlarla buluştu. 4-2

GOL! 75′ gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cisse rakibinden sıyrılarak vurduğu sert şut filelerle buluştu. 5-2