7 gollü nefes kesen maçta kazanan İnter!

İtalya Serie A’da muhteşem bir sezon geçiren İnter deplasmanda Sassuolo’yu 4-3 mağlup etti. Ligde tek yenilgisini geçtiğimiz hafta Juventus’a 2-1’lik skorla alan Conte’nin takımı Sassuolo’ya karşı 7 gollü müthiş maçta 3 puanın sahibi oldu.

Inter’e galibiyeti getiren golleri 2. ve 71. (penaltı) dakikalarda Lautaro Martinez, 38. ve 45. (penaltı) dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti. Sassuolo’nun gollerini ise 16. dakikada Domenico Berardi, 74. dakikada Filip Djuricic ve 82. dakikada Jeremie Boga attı.

Antonio Conte’nin öğrencileri, bu galibiyetle puanını 21’e yükseltti ve lider Juventus’un ardından 1 puan farkla ikinci sırada takibini sürdürdü. Serie A’da üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Sassuolo ise 6 puanla 16. sırada yer aldı. Inter, Serie A’da gelecek hafta Parma’yı ağırlayacak. Sassuolo ise Verona deplasmanına konuk olacak.

TARAFTAR SAHAYA PARAŞÜTLE İNDİ

Sassuolo Inter maçının oynandığı sırada bir futbolsever, Citta del Tricolore Stadyumu’nun ortasına paraşütle indi. Saha görevlileri sahaya atlayan seyirciyi apar topar dışarıya çıkardı. Yaşanan bu ilginç an sosyal medyada da gündem oldu.