Ünal Karaman: Sosa’ya yarın santrafor oynayacaksın desem…

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig Cemil Usta Sezonun 8. haftasında oynanan ve bordo mavililerin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlanan Gaziantep FK maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Oyuncularını tebrik eden Ünal Karaman, “Kritik bir dönemde oynadığımız bir müsabakaydı. Zaman zaman oyun içerisinde zorluk yaşadığımız pozisyonlar olsa da maç genelinde öncelikle verilen mücadeleden sonra da kazanma adına yapılan hamlelerden ve kazanılan müsabakadan memnunum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen taraftarlarımıza, ekran başında bizleri dualarıyla destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” dedi.

STURRİDGE’İN OYNAYARAK GÜÇLENMEYE İHTİYACI VAR

Bir basın mensubunun Sturridge'nin performansı üzerine yönelttiği soruyu ise Ünal Karaman, “Rizespor müsabakasından sonra Filip Novak'ın ve Daniel Sturridge'nin bu haftanın ortalarındaki 1-1.5 antrenmana katıldıklarını söyleyelim. Belli bir rahatsızlıkları vardı, 10 gün bizden ayrı kaldılar. Aynı şekilde Obi Mikel'de de kısmi bir rahatsızlık oldu. Sezon başından beri yaşadığımız sıkıntıları sizler de biliyorsunuz. Her oyuncumuzu ekonomik kullanma gayretindeyiz. Sturridge şu anda takıma yapmış olduğumuz yüklemeyi kaldırabilecek durumda değil. Özel antrenmanları oluyor ve zaman zaman böyle müsabakalarda sonradan veya başlangıçta oyuna alarak bir noktaya çekmeye çalışacağız. Bu noktaya çekerken de Allah korusun sakatlık kervanına bir oyuncu daha eklemek istemiyoruz. O yüzden bazen 30 dakika, bazen 60 dakika kullanıyoruz. Oynayarak güçlenmeye ihtiyacı var. Belli bir tecrübeye ve birikime sahip bir oyuncu. Yapmış olduğumuz yüklemeleri de onunla istişare ederek yapıyoruz ama açık söylemek gerekirse takıma yapmış olduğumuz yüklemeleri kaldıracak boyutta değil” diye yanıtladı.

SOSA MÜKEMMEL KAPTANLIK YAPIYOR

Jose Sosa'nın peformansı üzerine gelen bir soruya ise Teknik Direktörümüz Ünal Karaman, “Bizler ne kadar Trabzonluysak, bizler ne kadar formaya aidiyet hissediyorsak bu takımın kaptanı da o kadar bu takıma aidiyet hissediyor. Ben yarın Sosa'ya “Sen santrafor oynayacaksın, orada sana ihtiyaç var” desem eminim ki hiç tereddütsüz o pozisyona geçerek var gücüyle oynamaya devam edecek. Asıl olan niyet. Bir kez daha söyleyelim, gururla söyleyeyim; Sosa'nın duruşu çok önemli. Bizim kenardaki müdahalelerimizin yanı sıra Sosa'nın saha içindeki oyun performansı ve arkadaşlarını yönetme performansı içerisinde mükemmel bir kaptanlık yapıyor. İyi de oynuyor, o sorumluluğun da farkında. Bize de gurur duymak düşüyor. Tebrik ediyorum kendisini” diyerek yanıt verdi.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 4-1 Gaziantep FK Trabzonspor, evinde farklı kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu! Ünal Karaman`ın öğrencileri konuğu Gaziantep`i 4-1`lik skorla mağlup etti ve 15 puana yükseldi. Konuk ekip ise 11 puanda kaldı. Sturridge ilk golünü atıp meşhur dansını yaparken, Antep`te 84`te Kayode kırmızı kart gördü! İlgili Haberi Oku