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UEFA’dan Kosova ve Rusya kararı! Güvenlik riski nedeniyle…
Milli Takımlar

UEFA’dan Kosova ve Rusya kararı! Güvenlik riski nedeniyle…

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Kosova ve Rusya futbol takımları yeni bir karar alınıncaya kadar güvenlik risklerinden dolayı UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler

19 Ekim 2019 11:32

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, “Kosova ve Rusya’nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu’nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

Son güncelleme 11:32 | 19 Ekim 2019
kosova rusya uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
7 4 14
2 Galatasaray
8 3 13
3 Sivasspor
8 3 12
4 Trabzonspor
7 3 12
5 Konyaspor
7 3 12
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