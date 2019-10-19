Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 4. ayak Sakarya’da

Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda 4. ayak yarışları, Sakarya’da başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) organizasyonuyla Adapazarı Belediyesi ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 3. ayak yarışı, Korucuk Mahallesi’nde oluşturulan noktadan başladı.

Yarışların sembolik başlangıcını veren Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların ilçede yapılmasının kendileri için güzel bir olay olduğunu söyledi.

Vatandaşlar için seyir, sporcular için de güzel bir yarış heyecanı olduğunu aktaran Işıksu, belediye olarak da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vatandaşları mücadelelerin heyecanını birlikte yaşamaya davet eden Işıksu, yarışları hazırlayan TOSFED’e ve katılan kulüplere teşekkür etti.

Yarışların komite başkanı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı Bilal Bakan da yarışların iki gün süreceğini belirtti.

Şampiyonaya katılan 27 aracın ilk günde 3 etaptan oluşan 9,5 kilometrelik mukavemet etabını geçeceğini anlatan Bilal Bakan, başarılı olan sporcuların yarın gösteri etabını gerçekleştirerek 4. ayağı sonlandıracağını sözlerine ekledi.