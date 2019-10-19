Tamer Tuna: ‘Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik’

Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Kaybetmeme, kazanma serisi, son 4-5 haftalarda oynadığımız oyun açıkçası bugün de bizi kazanma arzusuyla sahaya çıkardı. Başakşehir'in iyi yönlerini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik. Bunu gerçekleştirdik fakat golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğimize rağmen golü bulamadık. İkinci yarı golü bulmak, ondan sonra da kazanma arzusunun devam etmesi ile maçı lehimize çevirebilirdik.

Maalesef Başakşehir'in sonlara doğru aldığı risklerin bizim oyun alanında yoğun baskı ve forvetlerinin etkinliği ile oynamaya çalıştılar ama sahip olduğumuz topları iyi kullanabilsek o anlarda golle sonuçlanabilecek hücum gerçekleştirebilirdik. Bunu sağlayamadığımız için 90+'da golü gördük. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik. Bunu sağlayamadığımız için üzgünüz. Başakşehir'i tebrik ediyoruz” diye konuştuk. MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 2-1 Göztepe Son 5 haftada topladığı 11 puanla üst sıralara tırmanan Medipol Başakşehir, ligin bir diğer formda takımı Göztepe`yi 90+3`te Skrtel`in golüyle 2-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku