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Schalke 04’ten Türk oyuncularına ‘asker selamı’ uyarısı
Almanya Bundesliga

Schalke 04’ten Türk oyuncularına ‘asker selamı’ uyarısı

Milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamı vermesinin ardından başlayan tartışmalardan dolayı Alman Kulübü Schalke 04'ün, Türk oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu belirtildi.

19 Ekim 2019 14:08

Alman medyasında yer alan haberlere göre, tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Bundesliga ekibi Schalke 04, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan’ın yanı sıra Schalke 04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı.

Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke 04 Teknik Direktörü Davit Wagner’in görüştüğü belirtilirken, Wagner’in “Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız” şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı.

Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya’nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya’da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi gerektiği vurgulandı. Herhangi bir yaptırım olup olmayacağının raporlar okunduktan sonra değerlendirileceği de ifade edilirken, Bundesliga yetkilileri bir yandan da UEFA’nın Türkiye için açtığı soruşturmanın sonucunu da bekleyeceği yorumları yapılıyor.

Son güncelleme 14:41 | 19 Ekim 2019
Ahmed Kutucu levent mercan ozan kabak Schalke04
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