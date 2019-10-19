Rıdvan Dilmen: Kuşu sıkarsan ölür, bırakırsan uçar…

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan ‘Yüzde Yüz Futbol’ programında maçı değerlendirdi.

‘Beşiktaş Ankaragücü karşısında kazanmak zorundaydı’

Dün Galatasaray'dan sonra iki şampiyonluk adayının daha maçı vardı. Haftaya Başakşehir – Trabzonspor, Beşiktaş – Galatasaray maçları var. Beşiktaş Ankaragücü karşısında mutlak kazanmak zorundaydı. Bu maçı kazanıp 11 puanla çıkması başka bir şey, 9 puanla çıkması başka bir şey.

Beşiktaş üst üste iki maç kazanmadığı için henüz o anlamda da problem. Kadro zafiyeti gerçeğini de görelim. Çok fazla kayıp oldu. Quaresma, Medel yok. Üstüne teknik direktör değişti ve Beşiktaş aceleyle oynayan bir takım oldu.

Şu anda kurtarıcı olarak oyunu soktuğunuz oyuncu Orkan Çınar. İyi ve yetenekli bir oyuncu olabilir ama Beşiktaş'ın kullanmayı düşündüğü bir oyuncu değildi. Abdullah Avcı Başakşehir'de bu kadar risk alsa geçen sene şampiyon olabilirdi.

‘Şimdi sıkıyor Beşiktaş’ı…’

Teknik direktörler arasında farklı yoğurt yiyişler var. Özellikle ligimizde daha pratik çözümler üretmek lazım. Abdullah Avcı açık konuşalım çok güvenli değil. Oyuncuyu şartlamayacaksın. Fatih Terim’in önemli bir cümlesi vardır: Kuşu sıkarsan ölür, bırakırsan uçar. Şimdi sıkıyor Beşiktaş’ı… Bıraktığın zaman özgür hisseder kendini. Şu an Llaic kendini koymuş vaziyette fizik olarak. Bazı oyuncular bekletilerek bazı oyuncular oynatılarak kazanılır.

‘Beşiktaş golcü takımı değil’

Merkezden birkaç pozisyona girmeye çalışıyorlar. Bir de golcü takımı değil. Diaby gibi oyuncun var, 30 maç oynamış 2 gol atmış. Lens'in de golcü özelliği yok. Ljajic, Burak gibi oyuncular kaçırırsa sürpriz sayarım. Golcü takımı değil Beşiktaş.

Madem farklı oynamak istiyorsun, o farklılığı alışkanlık haline getirmen lazım. Bir teknik direktör oyuncunun tekniğini, fiziğini beğenmeyebilir saygı duyarım. İşler iyi gitmediği zaman yüzleşmeniz lazım. Bu takım neden acele oynuyor, taktiksel değişikliğe gidiyor?

Vida sol, Necip sağ stoper oynuyor. Atiba değişimli olarak orta saha sol ve Elneny sağ orta saha oynuyor. İkinci yarıda Necip sol stopere geçti ve Elneny de sol öne geçti. Avcı sadece oyuncu değişikliği değil, taktik değişikliği de yapıyor. Mutlaka gördüğü bir sebep vardır.

‘Galatasaray derbisi bir şans’

Beşiktaş tabii ki buralarda kalmayacaktır ama oyun içinde bir karışıklık ve puan durumundan dolayı güvensizlik oluyor. En büyük şansı seçimden sonra Galatasaray derbisi oynaması. Camianın tekrar toparlanması, Abdullah Avcı'nın yeni yönetimle tekrar toparlanması için derbi bir şanstır.