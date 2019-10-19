Ne değişti?

FATIH Terim, Gençlerbirliği maçından sonra formayı savaşanlara vereceğini söylemişti. Sarı-kırmızılı takım mecburi değişiklikleri de hesaba katınca küçük çaplı sürpriz bir kadro ile Sivasspor maçına çıktı. Ne mi değişti? Hiçbir şey! Çünkü sorun oyuncularda değil, sistemde. Fatih Terim'in kabul etmediği de bu. 45 dakika 10 kişi oynayan Sivasspor karşısında ecel terleri dökerek kazanıyorsan, bir kişi eksik oynayan rakipten iki gol yiyorsan ve senin attığın goller sadece bireysel yeteneklerle geliyorsa şapkanı önüne koymak zorundasın Fatih Hoca. Galatasaray ne yaptığını bilmez halde, ne organize bir atak ne de oyunu rakibine kabul ettirme.

G.SARAY'DA tutan formda da işler daha fazla sarpa sarmıyor. Muslera olmasa Aslan'ın hali duman. Andone'nin müthiş golü ve ardından pozisyon yokken kazandırdığı penaltı, iyi bir golcüye olan özlemin boşa olmadığını gösterdi. Rumen futbolcu defansa gelip yardım etti, pres yaptı, gollerini de attı. Gecenin Galatasaray adına en büyük kazanımı da Andone oldu.

İKINCI yarının başında kırmızı kartı Sivasspor gördü ama sanki Galatasaray on kişi oynadı. Son saniyelerde Yiğidolar'ın kaçan şutu gol olsa başka şeyler konuşurduk.

GERÇEKLERLE yüzleşmeden kötü gidişin durmasını beklemek de hayalcilik olur.

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